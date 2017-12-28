علي سالمين رمانة ميزان من اكتشاف زاكيروني

شهدت بطولة خليجي 23 اكتشاف نجم سيكون له مستقبل باهر مع الأبيض خلال السنوات المقبلة، وهو علي حسن سالمين لاعب الوصل الذي أعاد الإيطالي ألبرتو زاكيروني اكتشافه من خلال ضمه للمنتخب ومشاركته للمرة الأولى رسميا أمام عمان في أولى منافسات البطولة، حيث كان رمانة الميزان التي رجحت كفة الأبيض، حيث استغل اللاعب تلك الفرصة الذهبية وقدم أوراق اعتماده كلاعب دولي لجماهير الكرة الإماراتية.

وعلي سالمين البالغ من العمر 22 عاما، من مواليد 4 فبراير 1995 يجيد اللعب في الوسط مع ناديه الوصل، وبرز بشكل جيد في دوري الخليج العربي، خلال السنوات الماضية بعد أن تم تصعيده مع مجموعة من اللاعبين الشباب في عهد رئيس مجلس الإدارة عبد الله حارب، لتجديد دماء الفريق حين ذاك، ومن أول لمسة وظهور مع الإمبراطور شعر الجميع انهم على موعد مع موهبة كروية متميزة، رغم ضآلة بنية الجسماني إلا انه أظهر مهارات عالية جعلته محط الأنظار والمتابع من الجميع سواء من الفرق المنافسة أو الجماهير المحبة له.

حينما شاهده المدرب الإيطالي زاكيروني أصر على ضمه إلى صفوف الأبيض، نظرا لما يتمتع به من مواصفات لاعب خط وسط متميز، ومنحه فرصة اللعب وإبراز قدراته ومهاراته، وقبل المباراة الأولى وجد الدعم والتشجيع من زملائه اللاعبين، حرصا منهم على رفع معنوياته وزيادة الثقة بنفسه، وبالفعل لم يخذل مدربه وزملاءه وقدم مباراة متميزة أمام عمان واستحق الفريق تحقيق الفوز في تلك المباراة. وعاد ليواصل تألقه أمام الأخضر السعودي ولا شك أنه اكتسب خبرة التعامل مع البطولات الكبرى ما يؤهله لأن يكون أحد الأعمدة الرئيسة للأبيض في السنوات المقبلة.