جمال على رأس الهدافين

مع ختام الجولة الثانية لدورة «خليجي 23» بات لاعب منتخبنا الوطني جمال راشد على رأس قائمة الهدافين بعد أن سجل هدفين.

وسجل جمال راشد هدفاً لمنتخبنا في لقاء العراق خلال الجولة الأولى، قبل أن يسجل الهدف الشخصي الثاني له في الدورة أمام منتخب اليمن في الجولة الثانية؛ ليكون بذلك على رأس القائمة للهدافين بالتشارك مع اللاعب المعز علي.

وقدم جمال راشد مستويات مميزة خلال الجولتين الأولى والثانية، وفي لقاء الجولة الثانية تم اختياره من قبل اللجنة الفنية كأفضل لاعب في مباراة منتخبنا أمام اليمن.

من جانب آخر شارك إبراهيم البوعينين في اجتماع اللجنة الفنية أمس.