رحمة الزعابي: إعلام الإمارات مسؤول وحرفي

أشاد رحمة حسين الزعابي سفير الإمارات في الكويت بالإعلام الإماراتي الذي يقوم بتغطية منافسات خليجي 23، وقال إنه إعلام على قدر كبير من المسؤولية والاحترافية المهنية، حيث يقوم بتغطية منافسات البطولة بشكل متميز نال إعجاب الجميع في دولة الكويت الشقيقة، وقال إن الإشادات التي تلقيتها من المسؤولين بالكويت على تعامل إعلام الإمارات مع البطولة أشعرتني بالفخر.

جاء ذلك خلال تفقد سفير الإمارات لدى الكويت للمركز الإعلامي للبطولة، ومقابلته عدداً من إعلاميي الإمارات، حيث أشاد بتجهيزات المركز الإعلامي سواء على الصعيد التقني أو التجهيزات الخاصة والمتوافرة بالمركز، معتبراً هذا ليس بغريب على الأشقاء بالكويت رغم قصر الفترة الزمنية التي توافرت قبل انطلاقة البطولة، ولكن التجهيزات التي تمت تشير إلى أن الاستعدادات كانت من فترة كبيرة، وهذا دليل على خبرة كفاءات الكويت.