الوهيبي: الفرص متساوية قبل الجولة الختامية

أكد الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للكرة، أنه من الصعب توقع المتأهلين عن المجموعة الأولى إلى الدور قبل النهائي من البطولة الخليجية، لأن المنتخبات الثلاثة العماني والإماراتي والسعودي، متساوون في المستوى، والترشح إلى المربع الذهبي اليوم، قبل خوضهم الجولة الثالثة الأخيرة للدور الأول للمجموعة.

أشاد الوهيبي، بالنجاح التنظيمي الكبير من قبل الاتحاد الكويتي للكرة للنسخة الحالية من بطولة الخليج، وأكد أنهم كوفد عماني، لم يشعروا بأي تقصير، رغم قصر المدة الزمنية على استضافة البطولة، والظروف الاستثنائية التي أقيمت فيها.

كما أشاد بالمستوى الفني للبطولة، وأكد أن مستوى المنافسة والمنتخبات المشاركة جيد رغم قلة الوقت والتنظيم المفاجئ للبطولة.