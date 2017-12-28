يونس أمان: خليجي 23 مفتاح النجومية

أكد يونس أمان لاعب المنتخب العماني الأسبق، أن خليجي 23 بطولة استثنئاية لأسباب عدة أبرزها الحضور الجماهيري الكبير الذي حظيت به البطولة منذ انطلاق الحدث في الافتتاح بمعدل تجاوز 60 ألف متفرج، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مشاركة المنتخبات وأعطى نوعاً من الإغراء للعب بحماس وندية أكبر.

وأضاف أمان إن خليجي 23 يتميز بوجود لاعبين جدد على مستوى معظم المنتخبات المشاركة إذ تعتبر البطولة مفتاح النجومية أمام العديد من اللاعبين، لا سيما وأن البطولة كانت محطة مهمة لتحليق العديد من الأسماء في سماء النجومية أبرزهم جاسم يعقوب من الكويت وفهد خميس من الإمارات وماجد عبدالله من السعودية وحمود سلطان من البحرين.

وأشاد أمان بالتنظيم الرائع لخليجي 23 في الكويت رغم المدة الزمنية القصيرة لاستضافة العرس الخليجي وتذليل كافة الصعوبات أمام المشاركين، مهنئاً دولة الكويت بمناسبة رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل «فيفا».