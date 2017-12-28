شائعات الأهلي تغضب الجزيرة

أثارت الشائعات التي انطلقت من النادي الأهلي وتناولت مفاوضات بين النادي القاهري مع الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة، غضب جماهير «فخر أبو ظبي»، التي تعتبر المدرب الهولندي، وراء إنجاز الجزيرة في مونديال الأندية بحصوله على رابع العالم، وهو مالم يحققه أي نادٍ إماراتي آخر، وهو الإنجاز الذي أسعد الجميع.

والغريب في الأمر أن الشائعات تحولت إلى خبر نشرته بعض الصحف المصرية وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنسب الشائعات قصة طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي للتعاقد مع تين كات ،حينما كان الخطيب متواجدا في أبو ظبي لحضور نهائي مونديال الأندية، الذي اختتم بالعاصمة منتصف الشهر الجاري، وأن الخطيب أعجب بتين كات وإنجازاته.

ونسبت الصحف إلى تين كات أنه أبدى موافقته المبدئية على الرحيل ، ونسجت قصصا من الخيال أنه وصل إلى حالة من التشبع من البطولات التي حققها مع نادي الجزيرة ، وادعت رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

وتؤكد المصادر أن المدرب أو نادي الجزيرة لم يتلق أي منهما عرضاً رسمياً أو حتى شفويا من جانب إدارة النادي الأهلي المصري، وأن الأمر لا يستحق الحديث عنه.