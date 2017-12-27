الجزيرة يهنئ الأسطورة ويا بفوزه برئاسة ليبيريا

هنأ نادي الجزيرة لاعبه القديم ورئيس ليبيريا الحالي بمناسبة فوزه بمقعد رئاسة جمهورية ليبيريا، وكان جورج ويا محترفاً في الجزيرة من عام 2001 وإلى 2003، ويرتبط بعلاقات قوية مع فخر أبوظبي، واخرها زيارته للنادي قبل انطلاق مونديال الأندية ودعمه للفريق في مشوار البطولة.

ويعتبر ويا أول رئيس بخلفية رياضية، وتم الإعلان رسميا عن فوز ويا نجم الجزيرة السابق وميلان الإيطالي بالانتخابات الرئاسية في ليبيريا ليصبح رئيسا للبلاد بداية من العام الجديد ويكون الرئيس رقم 25 في تاريخ الدولة الإفريقية.

وولد ويا في 1 أكتوبر 1966، واهم محطاته الاحترافية موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسين وميلان الإيطالي وتشيلسي ومانشستر سيتي ومارسيليا وخاض معها 478 مباراة وسجل 193 هدفا وحقق ثمانية ألقاب في مسيرته الاحترافية أبرزها الكاليتشو مع الميلان مرتين، كما خاض ويا مع منتخب ليبيريا 60 مباراة وسجل 22 هدفا، وفاز ويا بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم في عام 1995 عندما كان محترفاً في صفوف ميلان الإيطالي، وأفضل لاعب في أوروبا للعام نفسه، وأفضل لاعب في أفريقيا، 1989و 1994 و1995، ليصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يمتلك الألقاب الثلاثة.