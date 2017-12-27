انطلاق فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي 12

انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي يقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار «الاستثمار الحديث في كرة القدم».

وتناولت الجلسة الأولى موضوع أفضل الممارسات في الدوريات المحترفة الكبرى، وتحدث فيها كل من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إيريك وينالدا المرشح لرئاسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم، وماركو بيرونيلي المدير التنفيذي للدوري الإيطالي. وأدار الورشة أورنيلا ديسيري بيلا المحامية الإيطالية المتخصصة في القانون الرياضي الدولي ورئيس الشؤون القانونية في رابطة الدوريات الأوروبية للمحترفين لكرة القدم، وعضو لجنة الفيفا لشؤون اللاعبين.

ويتحدث في المؤتمر الذي يقام على مدار يومين وينظمه مجلس دبي الرياضي 21 متحدثاً من ألمع نجوم الساحرة المستديرة على مستوى العالم في مختلف مجالات كرة القدم في 6 جلسات ثرية تتناول الاستثمار الحديث في كرة القدم من كافة جوانبه، ومن ألمع المتحدثين في المؤتمر: جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفرانشيسكو توتي، وكارليس بويول، ودييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد المعروف بالـ«تشولو»، ومارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الوطني الصيني، فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين الإيطاليين والعالميين، وإسماعيل مطر لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة.