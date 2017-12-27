موسى حطب يعتذر إلى جماهير كلباء عن «نقطة مصفوت»

قدم اللاعب موسى حطب كابتن كلباء اعتذاره لجماهير فريقه بعد وقوع الفريق في فخ التعادل أمام العربي 1 - 1، منوهاً بأن فريقه كان في طريقه للعودة من أم القيوين بالعلامة الكاملة وقال: الفريق المضيف تمكن من خطف التعادل وتراجع دفاعاً للحفاظ عليه ما صعب مهمتنا في تسجيل هدف ثانٍ، وأضاف: التعويض سيكون عبر بوابة فريق مصفوت الذي نستضيفه في كلباء بالجولة الثامنة وأتمنى أن ننجح في استعادة نغمة الفوز ونتمكن من الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب الاتحاد.

من جهته أكد نواف مبارك لاعب العروبة أن تعادل فريقه أمام مسافي قبل أيام حدث بسبب ارتكابهم لبعض الأخطاء وقال: تقدمنا بالهدف الأول عبر الأردني أحمد سمير ثم خطف الفريق الضيف هدف التعادل لنخسر نقطتين كنا في أشد الحاجة إليهما.

وأشار نواف إلى انهم سيواجهون فريق رأس الخيمة في الجولة المقبلة وأكد اهمية اغلاق كافة المساحات واللعب بحذر أمامه ودعا جماهير الفريق إلى مؤازرة اللاعبين خلال المباراة.

وتنطلق الجولة الثامنة الجمعة المقبل بثلاث مباريات تجمع بني ياس مع خورفكان، وكلباء مع مصفوت ودبا الحصن مع الحمرية ويلتقي يوم السبت الفجيرة «المتصدر» مع العربي ومسافي مع الذيد، ورأس الخيمة مع العروبة.