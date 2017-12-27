مفاوضات عيناوية لضم خليل في «الميركاتو»

تترقب جماهير العين أخباراً سعيدة خلال فترة الميركاتو الشتوى باستقدام أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق الذي يواجه استحقاقات مهمة وتحديات قوية خلال الفترة المقبلة، حيث يأمل الزعيم في العودة إلى منصات التتويج المحلية بعد أن طال غيابه عنها، ويأتي في مقدمة أهدافه المحلية الحصول على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، الذي يؤهل للمشاركة في مونديال الأندية العام المقبل، كما ينافس في بطولة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين رشح إسم المهاجم الدولي أحمد خليل ضمن خيارات العين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأفادت مصادر وثيقة الصلة، أن ثمة مفاوضات عيناوية تجرى مع اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي، خصوصا وأن العين لا يملك حاليا مهاجماً مواطناً صريحاً باستثناء اللاعب الشاب يوسف أحمد، لكن الإدارة العيناوية التزمت الصمت التام حتى الآن بعد أن أحاطت تحركاتها بالسرية ولم يتسن الحصول على أية معلومات بخصوص نوايا النادي الحقيقية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مهمة آسيوية

وعلى المستوى الخارجي يبدأ الفريق مهمته الآسيوية هذه المرة من الأدوار التمهيدية حيث يواجه المالكية البحريني 30 يناير المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد، وهو يتطلع للمضي قدماً في المسابقة القارية البارزة التي عاندت الزعيم لأكثر من 14 عاما بعد أن حصل على لقبها مرة واحدة في عام 2003، ولم يوفق في تكرار السيناريو رغم وصوله للنهائي مرتين في عامي 2005 و2016.

استقطاب

وطالبت الجماهير العيناوية مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بضرورة التحرك لاستقطاب عدد من اللاعبين بمن فيهم «الأجانب» لتعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي، وعبر عدد من أنصار الفريق صراحة وتلميحاً عن عدم اقتناعه بثنائي الهجوم الأجنبي البرازيلي دوغلاس داينفريس، والسويدي ماركوس بيرغ، بيد أن البعض لم يخف حسرته على رحيل الكولومبي دانيلو إسبريلا عن صفوف الفريق بعد تألقه مع الفيحاء في الدوري السعودي لكرة القدم، حيث انتقل اللاعب إلى هناك معاراً لمدة موسم، ولم يتحدد بعد ما إذا كان النادي السعودي سيمدد تعاقده مع اللاعب أم أن العين سيستعيده.

تدريبات

من جهة أخرى، يؤدي فريق العين مرانه الرئيس استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الوحدة في ربع نهائي كأس الخليج العربي بعد غد باستاد هزاع بن زايد، وكان الفريق واصل تحضيراته الميدانية، عقب عودته للتدريبات أول من امس من فترة راحة استمرت 3 أيام منحها الجهاز الفني الفني للاعبين عقب مباراتهم الأخيرة أمام النصر بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تأهل فيها الفريق البنفسجي إلى ربع النهائي.