حتا يعبر الجزيرة إلى ربع نهائي الكأس

نجح فريق حتا في تخطي عقبة الجزيرة الصعبة وفاز عليه 2 - 1 باستاد محمد بن زايد، في المباراة المؤجلة من المجموعة الأولى ليخطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم. وافتتح البرازيلي صموئيل روزا التسجيل لصالح حتا في الدقيقة 27، وأدرك الجزيرة التعادل عن طريق الأوزبكي راشيدوف في الدقيقة 90.

واستطاع البديل علي درويش أن يسعد جماهير «الإعصار» مسجلاً هدف الفوز في الأمتار الأخيرة (ق95) ليصل الفريق إلى النقطة السادسة رابعاً. وودع عجمان المنافسات في المركز الخامس برصيد 4 نقاط. وأصبح حتا الفريق الرابع المتأهل عن المجموعة الأولى، وسبقه كل من الجزيرة والنصر والعين، ويواجه فخر أبوظبي دبا في ربع النهائي، بينما يلتقي حتا، شباب الأهلي دبي.