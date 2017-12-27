جولة «الديربيات» تشعل المدرجات

سادت حالة من السجال بين جماهير 4 فرق مبكراً استعداداً لجولة «الديربيات» في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومن الصدف أن دور المجموعات أوقع 4 فرق في مواجهتي «ديربي»، حيث يلتقي بعد غد العين مع الوحدة في مدينة العين، بينما يستضيف الوصل جاره النصر في زعبيل.

ونشرت جماهير الفرق الأربعة على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات تحث على الحضور بكثافة والتواجد في المدرجات ،وتمنى جمهور كل فريق الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء ذهاب دور الثمانية، وتناولت التغريدات توقعات كل ديربي .

ومن يسجل الاهداف في كل مباراة. ومن المتوقع أن يشهد مدرجات الوصل حضوراً كبيراً من قبل جمهوره المتعطش للبطولات وخصوصاً أن المباراة تقام في داره بزعبيل، وفي المقابل يشحن العميد جمهوره لتحقيق النصر، ولا يختلف الحال عن العين صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة والوحدة الذي يقدم مردوداً طيباً هذا الموسم وله حضور جماهيري مميز في ظل أداء عنابي ممتع، وعينه على كل البطولات.