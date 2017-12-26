العين يعود إلى مناوراته الميدانية.. وزوران يشيد بـ «الشباب»

عاد العين مساء أمس إلى مناوراته الميدانية وأجرى حصة تدريبية تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، في إطار استعداداته لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد بالدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي، وجاء استئناف التدريبات بعد راحة 72 ساعة للاعبين عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام النصر في ختام مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية نظيفة.

وكان العين أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثالث بالترتيب العام لفرق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وشارك في مباراته الأخيرة بلاعبي الفريق الرديف بعد أن أراح المدرب الكرواتي زوران جميع العناصر الأساسية من مواطنين وأجانب مبرراً ذلك بأنه يأمل في إتاحة الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرة خصوصاً وأن عدداً منهم لم يكونوا راضين بعدم مشاركتهم بالمسابقات الرسمية.

وأكد زوران أنه حرص على منح اللاعبين الأجانب راحة استعداداً للاستحقاقات المقبلة بعد أن ضمن الفريق تأهله إلى ربع نهائي المسابقة منذ الجولة قبل الأخيرة، وأوضح أنه يركز على إعداد فريقه على النحو الذي يجعله قادراً على تحقيق النتيجة المأمولة. ويعاني العين ظروفاً معقدة تتمثل في غياب نحو 13 لاعباً عن صفوفه منهم 8 لاعبين بالمنتخب الوطني الذي يشارك حالياً في كأس خليجي 23 المقامة بالكويت، فيما يعاني آخرون من الإصابة، وفي مقدمتهم عامر عبد الرحمن، وبندر الأحبابي، والياباني شيوتاني.

بالإضافة إلى سعيد جمعة، فيما عاد تدريجياً للمشاركة مع الفريق البرازيلي كايو لوكاس الذي لعب جزءاً من مباراة عجمان بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، وينتظر أن يعود اللاعب الياباني شيوتاني إلى صفوف العين بداية من مباراته المقبلة أمام الوحدة، غير أن الأمور لم تتضح بالشكل الكامل، بيد أن اللاعب لا يزال يتابع برنامج التأهيل البدني بعد غيابه لفترة طويلة أخيراً.

ويتابع العين تحضيراته الميدانية اليوم وغداً على ملعبه باستاد خليفة بن زايد قبل أن يختتمها بعد غد بمران أخير يضع خلاله المدرب الكرواتي زوران لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة المرتقبة.