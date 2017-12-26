الظفرة يبحث عن مباريات وديّة استعداداً للدور الثاني من الدوري

يبحث فريق الظفرة عن أداء مباراة ودية يوم الجمعة المقبل في إطار تحضيراته لمواجهات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، وترك المدرب محمد قويض الباب مفتوحاً أمام الجهاز الإداري لتحديد الطرف الثاني سواء من أندية المحترفين أو الهواة.

وقال عبد السلام جمعة مدير الفريق إن قويض طلب لعب مباراتين قبل لقاء الإمارات يوم 11 يناير في الجولة 12 من الدوري، وذلك لتعويض فترة توقف النشاط التنافسي وحتى يجهز الفريق بشكل أفضل للمرحلة المقبلة.

وعن مشوار الظفرة في الفترة السابقة قال: جاء أداء الفريق أقل من الطموح خاصة أن الفريق يمتلك أكثر من الذي قدمه وحققه، وقال: لابد من تحسين مركزنا في ترتيب الدوري وهذا يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبين الذين نثق في مقدراتهم الفنية.

وذكر مدير الظفرة أن الدور الثاني سيكون أكثر قوة لأن كل الأندية ستتمسك بنقاط الفوز لدوافع مختلفة، وقال: يجب أن نضع هذه النقطة في حساباتنا حتى نتمكن من التقدم في جدول الترتيب.

وأكد عبد السلام جمعة حرص الجهاز الفني على الاستفادة من الفترة الحالية في تصحيح الأخطاء وعلاج المصابين.

غياب

يفقد الظفرة خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين جهود الثلاثي عبد الرحمن يوسف متوسط الدفاع وإبراهيم سعيد لاعب الطرف الأيسر وأحمد علي صانع الألعاب وذلك لنيلهم شرف الانضمام للخدمة الوطنية، ويعتبر الثلاثي من العناصر الأساسية في تشكيلة محمد قويض.