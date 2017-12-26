الجزيرة وحتا.. البطاقة الأخيرة

يستضيف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم حتا في الرابعة و55 دقيقة عصر اليوم، على إستاد محمد بن زايد، في المباراة المؤجلة من المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي لكرة القدم، تحت شعار «طموحات مختلفة» فالمباراة بالنسبة للجزيرة تحصيل حاصل حيث تأهل الفريق إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة، ويسعى للوصول إلى النقطة 13. وفي المقابل فإن حتا ( 3 نقاط ) يقف في مفترق طرق. ففي حال فوزه أو التعادل فانه يتأهل إلى ربع النهائي، حيث يتساوى مع عجمان في المواجهات المباشرة سلبياً، وفارق الأهداف يصب لصالح حتا. أما في حال الخسارة فإن بطاقة التأهل ستكون من نصيب عجمان.

وأنهى الإعصار تدريباته الأخيرة في أبوظبي، وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين من خلال المباراة الودية الأخيرة في دبي أمام منتخب الصين الأولمبي والتي انتهت بالتعادل 2-2 وأحرز فيها هدفي الإعصار عبدالله النوبي في الشوط الأول والروماني أدريان روبوتان في الشوط الثاني.

وشدد الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة أن فريقه سيخوض المباراة امام حتا، بطموح الفوز وسيدفع بالتشكيلة التي تحقق هذا الهدف، في المقابل سيمنح الفرصة للاعبي الأكاديمية، للمشاركة، وقال: الجميع يعرف طريقتي في اللعب وهدفنا دائماً تحقيق افضل أداء ونتيجة، ودائماً أوصي اللاعبين بالانضباط الكامل، وخوض جميع المباريات بالأهمية ذاتها، ولا شك أن مواجهة حتا فرصة لتقديم صغار السن لشخصيتهم، وإثبات الذات، بجانب زملائهم من الأساسيين.

احترام

وعن تأهل الجزيرة رسمياً بصرف النظر عن نتيجة المباراة قال تين كات، دائماً نحترم الخصم بصرف النظر عن حسابات التأهل، والمباراة مهمة لحتا بهدف التأهل، لذلك لن تكون سهلة وسيظهر التنافس والجدية بين الفريقين، والفيصل الملعب في إثبات الذات وتقديم الأفضل، مؤكداً أن عقلية الفوز راسخة لدى اللاعبين، ونلعبها بنفس الطموح، وعن الغياب قال: الفريق مكتمل عدا غياب اللاعبين الدوليين لخوض استحقاقات المنتخب الوطني، في كأس الخليج.

مكاسب

وفي المقابل شدد السوري نزار محروس مدرب حتا، على أهمية الخروج بمكاسب من مواجهة الجزيرة باعتبارها فرصة للتأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي في حال حقق الفوز، كما إنها لتجربة عدد من اللاعبين الشباب في هذه البطولة وتحضير الفريق لدوري الخليج العربي.

وأكد محروس أن الاهتمام بالدرجة الأولى ينصب على دوري الخليج العربي، وهو ما يجعلهم يقومون بتغييرات على التشكيلة في هذه البطولة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة، لكن من ناحية أخرى تعتبر المباراة فرصة حتا الأخيرة وسيقاتل جنود الإعصار من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أداء

وأضاف من المهم رفع نسق الأداء للفريق استعداداً لاستئناف منافسات الدوري، ومن ناحية أخرى تحضير اللاعبين الذين غابوا في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة أمام الجزيرة رغم النقص في صفوفه، حيث الجزيرة يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الأداء المطلوب منهم، وبرهن الفريق قوته في كأس الخليج العربي بعدما ضمن التأهل في صدارة ترتيب المجموعة مبكرا، كما قدم صورة مشرفة للكرة الإماراتية في كأس العالم للأندية أخيرا في أبوظبي.

من جهته أكد سالم العيدي مدافع الجزيرة أن المباراة فرصة لمواصلة إيجابيات الفريق ومشواره الناجح خلال المسابقة، وهي لا شك ترسخ عقلية الفوز التي اعتادها لاعبو الجزيرة، واستكمالاً للمستويات المتميزة التي قدمت في الدوري والكأس وأخيراً مونديال الأندية.

وقال العيدي: حسمنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي منذ الجولة الماضية، وهذا النجاح لا يعطينا الحق أن نتراخى خلال المواجهة، سنقدم مباراة قوية أداء ونتيجة وبصرف النظر عن التأهل، والمباراة لا شك تحمل الكثير من الإيجابيات لجميع اللاعبين، وخصوصاً أنها على أرضنا وبين جماهيرنا.

حافز

أكد محمود حسن لاعب حتا، أنهم عازمون على تقديم أفضل أداء لحصد النقاط الكاملة في المباراة، وقال إن الحافز موجود لدى اللاعبين لاستكمال الطريق في هذه المسابقة، مشيراً إلى أن الجميع يدرك أهمية هذه المباراة كونها الفرصة الأخيرة، فضلاً عن دور المواجهة في تجهيز الفريق للدوري.

وأوضح أن غياب عدد من اللاعبين في صفوف الجزيرة لا تقلل من إمكانياته، وقال: يمتلك الجزيرة مجموعة شابة بمهارات مميزة، وهم قادرون على التسبب بالخطورة الهجومية دائماً، ومن جانبنا قمنا بالاستعداد جيداً، ونتطلع لإيجاد الحلول اللازمة والعودة بنتيجة إيجابية.

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يعتبر مشوار الجزيرة في دور المجموعات لكأس الخليج العربي نجاحاً بكل المقاييس، حيث إن سجله خال من الخسائر، وفاز على عجمان 1 -0، و العين 2- 1، والنصر 3- 0، وتعادل مع الظفرة 1/‏1 ويقف الفريق على أعتاب تحد آخر في ربع نهائي الكأس.