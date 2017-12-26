«الأشغال» تنجز مبنى إدارياً في نادي الشارقة بـ 6 ملايين درهم

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة انتهاء الدائرة من الأعمال الإنشائية لمبنى إداري في نادي الشارقة الرياضي ورفده بكافة الخدمات بتكلفة 6 ملايين درهم، مشيداً بالدعم السخي الذي تلقاه مسيرة التنمية الرياضية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه الكبير للقطاع الرياضي وأهمية البنية التحتية الرياضية القادرة على احتضان الشباب وتوجيه مهاراتهم لتكون حاضنة فكر وإشعاع ثقافي وحضاري ورياضي والارتقاء بالمواهب والكفاءات من الرياضيين.

وأوضح المهندس عبد الله نعمان رئيس فسم الإشراف في إدارة مشاريع المباني بالدائرة، أن المساحة الإجمالية للمبنى تبلغ 1200 متر مربع، ويتألف من طابق أرضي يتضمن قاعة استقبال ومكاتب إدارية وغرف مدربين وصالة كافتيريا تخدم 30 شخصا.

إضافةً إلى 6 صالات مخصصة لتبديل الملابس لمختلف الأعمار مجهزة بأحدث التجهيزات والخدمات، وقاعة محاضرات تسع 30 شخصا وأخرى للعرض المرئي ، ويشتمل الطابق الأول على صالة للتربية البدنية والمرافق التابعة لها وصالة ألعاب رياضية وغرف العلاج الفيزيائي والخدمات، وتم توريد أعمال الشبكة المعلوماتية والكاميرات وشاشات العرض.

وأكدت المهندسة هند ناصر مدير مركز تقنية المعلومات أنه تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر بأجهزة توصيل وربط الشبكة والكوابل وكبائن لتخزين الأجهزة، وتجهيز غرفة الحاسوب الرئيسية بأنظمة التبريد وموزع كهرباء UPS ونظام مكافحة الحرائق وبوابة تحكم وأرضية مرتفعة بالغرفة لتمرير الكوابل.

كما تم تجهيز المبنى بأحدث أنظمة الاتصال الصوتي الرقمي التي تحتوي على 32 هاتفا، إلى جانب تغطية جميع مرافق المبنى بشبكة لاسلكية، وتجهيز قاعتي التدريس بالأنظمة اللازمة من شاشات وأجهزة عرض، وتوفير غرف اللاعبين والصالة الرياضية والمطعم ب 34 شاشة عرض مع نظام استقبال تلفزيوني مركزيوتوريد نظام كاميرات مراقبة للمداخل والمخارج.