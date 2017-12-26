بارديلا:متشوق للعب أول مباراة مع دبا الفجيرة

عبر البرازيلي رودولفو جوسي بارديلا لاعب دبا الفجيرة الجديد والذي انضم أول من أمس للنادي قادماً من نادي كابيفارينانو البرازيلي عن سعادته بالانضمام لكتيبة المدرب البرازيلي باولو كاميلي لافتاً إلى انه متشوق للعب أول مباراة مع دبا في دوري الخليج العربي وقال: أتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة الفريق والجهاز الفني والجماهير.

وأكد اللاعب الذي تجاوز الفحوصات الطبية انه في كامل الجاهزية الفنية وسيكون رهن إشارة المدرب في قادم المواعيد موجهاً الشكر لإدارة نادي دبا الفجيرة برئاسة احمد سعيد الضنحاني التي سعت للتعاقد معه وأتمنى أن أرد لهم هذا التعاقد من داخل أرضية الملعب.

مؤتمر

وقدم نادي دبا الفجيرة لاعبه الجديد بارديلا الذي سيحل بديلاً لمواطنه سياو في مؤتمر صحافي أمس وأشاد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة بالإمكانات التي يمتلكها البرازيلي بارديلا الذي يجيد اللعب على الأطراف كما يتمتع بميزة تسجيل الأهداف من مختلف الطرق مشيراً إلى أن العقد سيكون لنهاية الموسم معرباً عن أمله في انسجام الوافد الجديد سريعاً مع بقية زملائه في الفريق الدباوي.

وأشار بن عبود إلى وجود أكثر من ثلاثة لاعبين تم ترشيحهم للإدارة والجهاز الفني بقيادة كاميلي لالتحاق أحدهما بقائمة النواخذة ومن بين الأسماء الدولي اللبناني حسن معتوق فضلاً عن تواجد ثلاثة لاعبين برازيليين ليقع الاختيار على اللاعب بارديلا الذي انخرط في تدريبات الفريق تأهباً للمرحلة المقبلة من دوري الخليج العربي.

مركز

وقال: أنهينا الدور الأول في المركز الثامن برصيد 11 نقطة وهو مركز جيد مقارنة بالمواسم الماضية التي يعاني فيها النواخذة كثيراً من أجل تثبيت أقدامه مع الكبار حيث تستمر المعاناة إلى آخر جولة من الدوري معرباً عن أمله في أن يحسم نجوم الفريق أمر بقائهم مبكراً هذا الموسم ويتمكنوا من تثبيت أقدامهم مع الكبار قبل وقت كاف بل ويحتلون مركزاً متقدماً يجنبهم الانزلاق نحو هاوية دوري الهواة.

إمكانات

وأكد كاميلي مدرب الفريق أن بارديلا صفقة ناجحة بكل المقاييس مشيراً إلى أنه صاحب إمكانات عالية وقادم من فريق معروف في الدوري البرازيلي متمنياً له التوفيق في فريقه الجديد دبا الفجيرة وأن يكون عند حسن ظن جمهور النادي.