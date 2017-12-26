«الجيم» يجهز «الإمبراطور» للنصر

لم يجد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب نادي الوصل أفضل من «الجيم» لتجهيز لاعبي «الإمبراطور» في الفترة الحالية بعد حسم الفريق تأهله إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، وأكد المدرب أهمية وصول اللاعبين إلى «الاسترخاء» والتخلص من الإرهاق.

وخاصة أن الفريق موعود بخوض «ديربي مثير» أمام النصر في ذهاب ربع نهائي الكأس وهو «الديربي» الثاني بين الفريقين هذا الموسم، وانتهى الأول في الدوري لصالح الوصل بهدفين نظيفين. ويفتقد الوصل جهود الثلاثي علي سالمين لاعب خط الوسط والمدافع سالم العزيزي والحارس سلطان المنذري حيث يشارك الثلاثي مع منتخبنا الأول لكرة القدم في منافسات «خليجي 23».

والأمر المؤرق للجهاز الفني حالياً هو الأخطاء الفادحة التي وقعت في لقاءي الوصل مع كل من الوحدة والشارقة في الجولتين الماضيتين للكأس وخصوصاً في الدفاع وحراسة المرمى حيث فقد الخط الخلفي تماسكه ، كما أن حراسة المرمى باتت تعاني بعد التحاق الحارس الشاب سلطان المنذري بصفوف منتخبنا.