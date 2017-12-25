تعادل سلبي يقرب الإمارات والسعودية من المربع الذهبي بكأس الخليج

تقاسمت السعودية والإمارات الصدارة في المجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بعد التعادل بدون أهداف "الاثنين" في الكويت ليقترب المنتخبان من الدور قبل النهائي.

ورفع كل منتخب رصيده إلى أربع نقاط بعدما فازت السعودية 2-1 على الكويت وتغلبت الإمارات 1-صفر على عمان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.

وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب الكويت مع نظيره العماني في نفس المجموعة.