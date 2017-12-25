مارادونا: خسارة نقطتين أمام الذيد ليست نهاية العالم

أكد الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا مدرب الفجيرة، أن خسارة فريقه لنقطتين أمام مضيفه الذيد، ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، لا تعني نهاية العالم، واشار إلى أنه راض تماماً عن أداء لاعبيه، الذين خاضوا المباراة وكانوا قريبين من العودة للفجيرة بالعلامة الكاملة، لولا حدوث بعض الهفوات التي جعلته يعود بنقطة، وهى أفضل من الهزيمة خصوصاً أن المباراة خارج ملعب الفجيرة، مشيراً إلى أن حلاوة الكرة وإثارتها تكمن دائماً في حدوث مثل هذه النتائج التي تشعل المنافسة.

وأضاف : نقطة الذيد جعلت الفجيرة يحافظ على القمة، وفريقنا من المرشحين للعودة إلى دوري المحترفين، وقال: الفجيرة بما يملكه من إمكانات وفي ظل وجود الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، قادر على تحقيق تطلعات الجماهير,

وأشاد الأسطورة بحكم مباراة الذيد والفجيرة عيسى الهاجري،وأشار إلى أنه ينتظر «الميركاتو الشتوي»، لإحداث بعض التغييرات في توليفة الفريق وتدعيم صفوف الذئاب.