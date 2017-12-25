«السوبر» المصري في استاد هزاع بن زايد 12 يناير

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة الإمارات للنسخة الثالثة لكأس السوبر المصري، التي ستجمع الأهلي بطل الدوري والكأس والمصري وصيف الكأس 12 يناير 2018 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يصل إلى (25 ألف مشجع)، وستكون تذاكر المباراة مطروحة للجمهور ابتداء من 26 الجاري على موقع تيكت ماست، ويديرها طاقم تحكيم إماراتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس أمس بقاعة عايدة في فندق الماريوت بالقاهرة، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري أحمد أبو الدهب ممثل بنك سايب راعي الحدث، وحسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني للنادي المصري، وإبراهيم حسن مدير الكرة للنادي المصري.

وافتتح المؤتمر محمد بن هزام بتهنئة قيادة وشعب مصر واتحاد الكرة بمناسبة تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم متمنياً لهم التمثيل العربي المشرف في المونديال.

ونقل بن هزام تحيات المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وكافة أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن اتحاد الكرة يرحب باستضافة الإمارات لكأس السوبر المصري للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2017، نتيجة لقيمته الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والراوبط المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والأجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

وقال الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة للقطاع الرياضي، يؤتي ثماره باستمرار وبنجاحات كبيرة ولعل كأس السوبر المصري خير دليل على أن الإمارات أصبحت الوجهة الرائدة عالمياً في احتضان اهم واكبر المناسبات الرياضية الدولية، لما تتمتع به من خبرات تنظيمية كبيرة وبنية تحتية متطورة وشاملة وملاعب بأعلى المستويات وفنادق بأفضل صورة في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترجمة الخطط التنموية ورفد الدولة بمزيد من الإنجازات.

وأضاف: تمثل استضافة كأس السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد تحفة ملاعب العالم، نجاحاً حقيقياً لخطط ورؤية مجلس أبوظبي الرياضي واهتمامه الكبير والمتواصل باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز تفاعل مجتمع الإمارات بمثل هذه الأحداث المهمة.

وأكد بن هزام أن اتحاد الكرة سيعمل يداً بيد مع مجلس أبوظبي الرياضي لتحقيق التفوق والنجاح التنظيمي للحدث الذي سيجمع الأهلي والمصري، وهما من نخبة فرق مصر.

توثيق

وأشار بن هزام إلى أن اتحاد الإمارات حريص على توثيق تعاونه مع كافة الاتحادات على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، وفقاً لنهجه ومسار خططه الرامية لتحقيق المنفعة المشتركة وتبادل الخبرات ، بما يخدم مصلحة الطرفين ويحقق النجاح للبرامج المشتركة.

عبر بن هزام عن سروره باحتضان كأس السوبر المصري مجدداً والذي سيكون امتداداً رائعاً لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض الإمارات

روابط

من جانبه قال عارف العواني في ظل الروابط الوثيقة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر ، نعلن من القاهرة الحبيبة استضافة الإمارات لكأس السوبر المصري، مبيناً أن المباراة تمثل لمجلس أبوظبي الرياضي استمراراً مهماً لخطط استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية المؤثرة في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمامه الكبير لدعم خطط ترسيخ ريادة الإمارات والتأكيد على نهجها السامي وانفتاحها بسلام وتسامح تجاه شعوب العالم أجمع، كما تعزز الاستضافة خططنا الطموحة والمساعي الكبيرة التي غدت العاصمة أبوظبي بفضلها منصة للقاء نخبة رياضيي العالم واهم الفرق وصناع القرار الرياضي العالمي، بما يتماشى مع رؤيتنا «أبوظبي... عاصمة عالمية للرياضة.

ماراثون

وكشف العواني في المؤتمر الصحافي ونيابة عن اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، عن موعد النسخة الرابعة لماراثون زايد الخيري في مدينة الأقصر المصرية في مصر والذي تم اعتماده يوم 19 يناير المقبل، وتماشيا مع «عام زايد»، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان المصرية، على أن يخصص ريع الماراثون في نسخته الجديدة لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالمجان في صعيد مصر.

وقال: الماراثون في نسخته الجديدة التي تقام في مدينة الأقصر في صعيد مصر يأتي في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي خصص ليكون تحت شعار «عام زايد»، احتفاء بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني نهضة الإمارات، موضحاً أن تنظيم النسخة الجديدة لماراثون زايد الخيري في مصر يعد استكمالاً للرسالة الإنسانية للماراثون وتماشياً مع عام زايد الذي جاء للحفاظ على إرث المؤسس ومسيرته التاريخية.

رسالة

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة شكر لدولة الإمارات، على استضافتها لمباراة كأس السوبر المصري، للمرة الثالثة على التوالي.

وقال: مواقف دولة الإمارات المشرفة تجعل الجميع يطمئن على مستقبل الوطن العربي، من خلال التكاتف والتحالف العربي الذي يمكنه النهوض بالأمة العربية في كل المجالات.

وتابع: ما أشاهده في الإمارات من روعة في التنظيم، واستضافة المباريات والبطولات بشكل رائع، يدفعني لتوجيه شكر عميق لكل المسئولين في دولة الإمارات على هذه الأمور المتميزة.

وأكد رئيس الأهلي أنه يتمنى أن تعكس المباراة المستوى المتقدم للكرة المصرية، وتكون صورة مشرفة لمصر والرياضة المصرية، وأن يقدم الفريقان مباراة ممتعة يسعد بها الجميع سلوكيًا وفنيًا.

عودة الجماهير

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المصري اقتراب عودة الجماهير للمدرجات المصرية من جديد وقال : ستعود الجماهير إلى المدرجات بدءاً من مباريات الدور الثاني بمسابقة الدوري المحلي لهذا الموسم؛ وسيتم عزف السلام الوطني قبل أي مباراة في الدوري لزيادة الحافز الوطني لدى الجميع.