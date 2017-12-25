الكشف عن قائمة المشاركين في مؤتمر دبي الدولي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن قائمة الضيوف والمتحدثين، وبرنامج جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي ينظمه المجلس سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي الأربعاء والخميس المقبلين في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار «الاستثمار الحديث في كرة القدم».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة مرجان بمركز المؤتمرات الصحافية بمدينة جميرا بدبي أمس، وتحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وحصة الكوس مديرة المؤتمر، وأداره الإعلامي مصطفى الآغا رئيس القسم الرياضي في قنوات «أم بي سي»، وحضره النجم العالمي إيريك أبيدال نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة السابق، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأعلن سعيد حارب عن قائمة المشاركين في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر والتي تتضمن كلاً من المدربين البارزين وهم: دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد المعروف بالـ «تشولو»، وهيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري الذي استطاع أن يحقق إنجازاً رياضياً مهماً في كرة القدم المصرية، بعدما استطاع أن يقود منتخبها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لعام 2018 بعد 28 عاماً من الغياب عن النهائيات، وفابيو كابيلو، ومواطنه مارتشيلو ليبي.

قائمة اللاعبين

وأعلن أمين عام مجلس دبي الرياضي قائمة اللاعبين التي ضمت كلاً من: إسماعيل مطر لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة الإماراتي، فرانشيسكو توتي قلب الهجوم السابق في نادي روما ومنتخب إيطاليا، والمدير الحالي لنادي روما، وكارليس بويول قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً والسفير الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لافتاً إلى أن هناك رغبة كبيرة من قبل الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة للمشاركة في المؤتمر.

وتضمنت قائمة المشاركين في المؤتمر مجموعة من أبرز الحكام الدوليين وهم: بييرلويجي كولينا رئيس لجنة التحكيم في الفيفا منذ يناير 2017، وأفضل حكم كرة قدم في العالم ست مرات على التوالي، و الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش الذي قاد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2016/‏ 2017 بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد في 3 يونيو 2017.

صناع القرار

كما تم الإعلان عن مشاركة عدد من صناع القرار في كرة القدم العالمية من الرؤساء والمديرين التنفيذيين وهم: خافيير تيباس ميندرانو رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسباني للمحترفين (LFP) منذ عام 2013، وأحد أبرز المؤثرين في كرة القدم الإسبانية، وإيريك وينالدا أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم، وماركو برونيلي، المدير التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم للمحترفين وعضو مجلس إدارة الرابطة الأوروبية لكرة القدم، وعضو لجنة ترخيص الأندية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و فيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، وفاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي موناكو هو الذي مكّن نادي موناكو من أن يصبح بطل فرنسا، وأن يجني في نفس الوقت أرباحاً طائلة من بيع أهم لاعبيه، وأومبيرتو غانديني المدير التنفيذي لنادي روما أحد أكثر الشخصيات تقديراً في كرة القدم الإيطالية.