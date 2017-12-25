ربع نهائي الكأس ينطلق 29 الجاري

أعلنت لجنة دوري المحترفين، إقامة مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي يومي 29 و30 الجاري، بعد أن تحدد موقف الفرق المتأهلة عقب نهاية مباريات الجولة الخامسة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ويشهد اليوم الأول، مواجهات من العيار الثقيل، حيث يستقبل العين فريق الوحدة في الساعة 5:15 مساءً، فيما يحل النصر ضيفاً على الوصل في الثامنة مساء نفس اليوم، وفي اليوم الثاني، يستضيف دبا فريق الجزيرة في 5:10 مساء، ويواجه شباب الأهلي دبي في الثامنة مساءً، ( عجمان او حتا) .

وتقام مباريات إياب دور ربع النهائي 15 و 16 فبراير المقبل، ويفتتحها شباب الأهلي دبي أمام( رابع المجموعة الأولى) في 5:30 مساءً، ثم يحل دبا ضيفاً على الجزيرة في الثامنة مساءً ، ويلعب في اليوم التالي النصر والوصل في 5:30 مساءً، الوحدة والعين في الثامنة مساءً.