زاكيروني يؤكد على قوة الأخضر ويوضح موقف أحمد خليل

أكد الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني على قوة المنتخب السعودي الشقيق، وذلك قبل مباراة المنتخبين المرتقبة مساء غد ضمن منافسات بطولة خليجي 23 والمقامة حاليا بدولة الكويت.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: المنتخب السعودي من أفضل المنتخبات في آسيا، والدليل على ذلك تأهله إلى نهائيات مونديال روسيا من مجموعة صعبة للغاية، نأمل أن نقدم أمامه مستوى أفضل مما قدمنا أمام عمان.

وأضاف زاكيروني: الدوري السعودي قوي جداً، وأنديته تنافس بشراسة في البطولات الآسيوية.

وعن الحالة الفنية لمنتخبنا قال زاكيروني: اللاعبون أمامهم وقت للتأقلم مع النهج التكتيكي الجديد، ولكني على ثقة أننا سنصل إلى المستوى المطلوب.

وقال زاكيروني عن مهاجم المنتخب أحمد خليل: اللاعب من المواهب الكبيرة في تشكيلتنا ولديه خبرات واسعة، ولكن مشاركته ستتحدد بناء على حالته البدنية خاصة وأنه عائد من إصابة.

ومن جانب أكد كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للأخضر أن الفريق يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد تجاوز عقبة الكويت في المباراة الإفتتاحية، مؤكدا أنه سيسعى لاستثمار هذه الروح في مواجهة الإمارات.