نجوم العراق في مقدمة المشجعين

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حضر مباراة العراق والبحرين، أمس، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية، نخبة من نجوم الكرة العراقية سابقاً، يتقدمهم أكرم نشأت، صاحب التجربة الطويلة خليجياً.

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