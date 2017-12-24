استمرت فرحة جمهور خليجي 23، فبعد افتتاح رائع تجاوب معه الحضور في استاد جابر، استمرت فرحة الجمهور في كرنفال الخليج، وكانت الابتسامة المتبادلة شعار الجمهور الذي يعيش أجواء الفرح الخليجي، في لحظات جميلة على المدرجات التي تعيش فرحة الكرنفال الخليجي.