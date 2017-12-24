استمرت فرحة جمهور خليجي 23، فبعد افتتاح رائع تجاوب معه الحضور في استاد جابر، استمرت فرحة الجمهور في كرنفال الخليج، وكانت الابتسامة المتبادلة شعار الجمهور الذي يعيش أجواء الفرح الخليجي، في لحظات جميلة على المدرجات التي تعيش فرحة الكرنفال الخليجي.
استمرت فرحة جمهور خليجي 23، فبعد افتتاح رائع تجاوب معه الحضور في استاد جابر، استمرت فرحة الجمهور في كرنفال الخليج، وكانت الابتسامة المتبادلة شعار الجمهور الذي يعيش أجواء الفرح الخليجي، في لحظات جميلة على المدرجات التي تعيش فرحة الكرنفال الخليجي.
يواصل «البيان الرياضي» استعراض ملف الخيول العربية في وطننا العربي، ومعالجة الإهمال الذي تعرض له هذا الموروث التراثي في بعض الدول العربية، حيث يبرز بقوة الاهتمام الكبير،
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دعماً لمبادرة «البيان الرياضي» في ملف الخيول العربية والصعوبات التي تلقاها في بعض الدول العربية، وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية،
ما كان لــ«الأبيض» أن يسطع في سماء خليجي 23 لولا إقامة البطولة على أرض الكويت.. أرض التسامح والمحبة.. البلد الشقيق والحبيب لإماراتنا العزيزة.
أشاد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه لأنشطة ومسابقات الخيول العربية الأصيلة في إمارة الشارقة.
تصدر خليجي «23»، المقام حالياً بالكويت «تريند» شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» في الإمارات والكويت، وذلك لليوم الثاني على التوالي،
1 اهتمام الحكومات العربية بالخيول العربية 2 تقديم الحوافز المالية للملاك والمدربين والفرسان 3 زيادة
أشادت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إيفهار»،
أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن جائزة صاحب السمو رئيس الدولة أسهمت بقوة في إعلاء شأن الخيل العربي في مختلف أنحاء العالم،
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وجه المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة بتوفير كل المتطلبات الخاصة بالوالدة «أم علي» أكبر مشجعة إماراتية تساند المنتخب في ( خليجي 23) وضمان تواجدها بشكل مريح خلال البطولة.
تزين المركز الإعلامي لكأس الخليج (خليجي 23)، بالملحق الرياضي الخاص بالبطولة والصادر من صحيفة «البيان»،