20 سيارة نقل تليفزيوني تغطي الحدث

جهزت وزارة الإعلام 20 سيارة نقل تليفزيوني لبث أحداث البطولة وفق أعلى المواصفات. كما جهزت 6 استوديوهات خارجية للبث الإذاعي إضافة إلى توفير 250 كاميرا تليفزيونية عالية الوضوح والجودة من أجل التميز في نقل الصورة للمشاهدين.

ولفت بث البطولة الأنظار منذ اللحظة الأولى في حفل الافتتاح، ومن بعد ذلك خلال مباراتي اليوم الأول ، حيث تمتع الجمهور بمتابعة كل صغيرة وكبيرة في الملعب عبر الشاشات، مما أشعر الجميع بأنه متواجد على أرض الملاعب ولا يتابع المباراة عبر شاشة التلفاز.

وساعدت الوسائل التقنية التي وفرتها الدولة المنظمة عمل فرق التغطية، خاصة أطقم التصوير ، بعد أن وجدو كل المعينات على تقديم صورة مميزة تفي الحدث العالمي حقه.

وأبرزت اللجنة المنظمة من خلال هذه التجهيزات قدرة الكويت على تنظيم الحدث العالمي بأفضل صورة ممكنة.