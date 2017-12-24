«فيفا» يهنّئ الإمارات بنجاح تنظيم المونديال

تلقت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، خطاباً رسمياً من انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تضمن تهنئة لقيادة وشعب الإمارات بنجاح استضافة «كأس العالم للأندية».

وأعرب إنفانتينو عن سعادته باللحظات الجميلة التي أمضاها في أبوظبي خلال مونديال الأندية، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهنئاً القيادة الرشيدة للدولة وشعب الإمارات بالنجاح الكبير.

وشكر إنفانتينو، اللجنة المحلية وجميع القيادات والشخصيات التي عملت من أجل إنجاح الحدث بكل تفاصيله ومعاييره وشروطه التنظيمية.. مقدماً الشكر إلى دولة الإمارات على حسن وحفاوة الاستقبال والضيافة لوفد «فيفا»، والوفود العالمية طوال فترة البطولة.

وهنأ رئيس «فيفا» في خطابه إلى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اللجنة المحلية المنظمة ومجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة والشركاء والرعاة كافة، لدورهم البارز في تحقيق التفوق والنجاح في عمليات ومراحل تنظيم البطولة، وصولاً لهذه النتيجة المميزة، التي أبهرت العالم، وأكدت شراكة الإمارات الوثيقة مع «فيفا».

وقدم انفانتينو تهانيه للجنة المحلية المنظمة لقيادتها الناجحة لدفة التنظيم عبر استراتيجيات واضحة وتحضيرات مميزة، قادت لنجاح الحدث بصورة لافتة، مشيداً بالعمليات التنظيمية التي سبقت البطولة وخلالها، وأكد أن «فيفا» تلقى أصداء إيجابية كبيرة ومميزة من الفرق المشاركة مبيناً أن الاستضافة كانت على مستوى عالٍ، وأوفت بالمعايير، ابتداء من المدن التي احتضنت الحدث، إلى الفنادق الفخمة وملاعب التدريب.