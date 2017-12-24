مجلس دبي الرياضي يكشف نجوم المؤتمر الدولي اليوم

يعقد مجلس دبي الرياضي مؤتمراً صحافياً في الساعة الحادية عشرة بقاعة مرجان في مركز المؤتمرات الصحافية بمدينة جميرا بدبي للإعلان عن قائمة أسماء المتحدثين من نجوم رياضة كرة القدم العالمية وبرنامج الجلسات وورش العمل في النسخة الثانية عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه المجلس خلال يومي 27 و 28 ديسمبر الجاري في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «الاستثمار الحديث في كرة القدم»، ويتحدث في المؤتمر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحصة الكوس مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وإيريك أبيدال نجم نادي برشلونة والمنتخب الفرنسي الأسبق والإعلامي مصطفى الأغا، وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن مسبقًا عن مشاركة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي سيتحدث في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، ويواصل مؤتمر دبي الرياضي الدولي على مدار 12 عاماً استقطاب نخبة من الشخصيات الكروية وصناع القرار في الكرة العالمية، مثل كريستيانو رونالدو الذي شارك في دورتين سابقتين بالمؤتمر، الفرنسي إيرك أبيدال، الكولومبي رادميل فالكاو، وتشافي هيرنانديز، بلال ريبيري، والإيطالي أليساندرو ديلبييرو، والفرنسي زين الدين زيدان، والمدربين غوارديولا، مورينيو، كونتي، كابيلو، زيكو، أردليس، مالديني، ماكلارن، وعدد كبير من المشاهير وصناع القرار في كرة القدم العالمية.

ويشهد مؤتمر دبي الرياضي الدولي على مدار السنوات التي نظم فيها إقبالاً كبيراً ومتزايداً من العاملين في قطاع كرة القدم وممثلي الإعلام المحلي والعربي والدولي.