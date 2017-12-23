سعيد الطنيجي: ملامح تشكيلة آسيا يرسمها خليجي 23

أعرب سعيد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن سعادته برفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإيقاف عن الكرة الكويتية، وقال: نحن سعداء بالتواجد في البطولة، التي تتميز بخصوصيتها، وستشهد تنافساً قوياً بين المنتخبات المشاركة، ما يجعل التكهن صعباً ببطل النسخة 23. وتمنى الطنيجي ظهور الأبيض بصورة مشرفة، والمنافسة على اللقب الخليجي، وأضاف: إن المناسبة تعتبر فرصة جيدة أمام الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني، للوقوف على الجاهزية المثلى واختيار أفضل العناصر في التشكيلة، التي ستكون بمثابة لبنة لبطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات. وشدد الطنيجي على أهمية المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني أمام عمان اليوم، باعتبارها خطوة أولى في طريق المنافسة على اللقب.