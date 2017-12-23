الصليبي ينهي مشوار الهزاع

أكدت الفحوص الطبية الأولية التي خضع لها هزاع الهزاع لاعب المنتخب السعودي، إصابته بالرباط الصليبي، وبالتالي غيابه عن باقي مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج الحالية لكرة القدم في الكويت، إذ يحتاج علاج اللاعب من الإصابة إلى 6 أشهر على الأقل. وكان هزاع الهزاع قد ساهم في فوز منتخب بلاده على المستضيف المنتخب الكويتي 2-1، في المواجهة الافتتاحية.

من جانبه، وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بعلاج اللاعب في أي مركز متخصص في العالم، على أن تشمله مكافآت الفوز خلال مباريات خليجي 23، بعد تعرض اللاعب لإصابة الرباط الصليبي.