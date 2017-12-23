التاريخ يعيد نفسه للجنيبي

أسندت لجنة الحكام في «خليجي 23» إدارة مباراة البحرين مع العراق والتي تقام مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، بمعاونة طاقمه المكون من أحمد الراشدي وجاسم آل علي.

وبهذا التكليف يعيد التاريخ نفسه ما بين بطولة خليجي 19 التي أقيمت في سلطنة عمان، وبين خليجي 23 في الكويت، حيث أسندت للجنيبي نفس المهمة، ويومها فاز منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعتبر دكتور الأسنان عمار الجنيبي واحداً من الكفاءات التحكيمية في الدولة، حيث يقدم مستوى طيباً خلال المنافسات المحلية.