يورتشيتش: متفائل قبل لقاء الإمارات

أعرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب السعودية، عن سعادته بالفوز على الكويت 2-1 مساء أمس، في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج 23، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أنا دائماً ما أفكر في الفوز فقط، وأنا راض عن جميع لاعبي «الأخضر»، وطبيعي أن نقرأ المباراة الآن، لمعالجة القصور، وزيادة الإيجابيات، بعد رؤيتنا لمنتخب الإمارات، ومعرفة مدى جاهزية لاعبينا المصابين، وأنا متفائل قبل مباراتنا الثانية في البطولة».

أشار إلى أن إصابة اللاعب هزاع غير واضحة حتى الآن، وليس قبل إجراء باقي الفحوصات الطبية، وقال أيضاً: «سيطرنا على المباراة حتى سجل المنتخب الكويتي هدفه، وبعد ذلك حدثت أخطاء عامة من الفريق وارتباك بسيط، ولاحت للكويت أكثر من هجمة خطرة، ولكننا أنهينا المباراة بالفوز، وهذا شيء جيد، ولاعبونا قدموا مباراة ممتازة وبشجاعة، ويستحقون النقاط الثلاث».

أضاف المدرب: «أعرف أن الكويت دائماً لديها لاعبون مميزون رغم الإيقاف من الاتحاد الدولي للكرة، و«الأزرق» لعب بروح عالية، وكان هناك تأثير إيجابي من الجماهير على اللاعبين خلال المباراة، وفضل تلك المساندة، ظهر المستوى الكويتي بأفضل مما كنت أتوقع، كما كنت أتمنى وقتاً أطول للاستعداد للبطولة، ولكن كوني مدرباً علي التأقلم مع الظروف، واخترت المجموعة الحالية للتنافس على البطولة، وهي فرصة كبيرة أمام جميع اللاعبين لإظهار إمكاناتهم».

وحرصت الجماهير الكويتية على الزحف نحو استاد جابر الدولي،وفاق العدد الإجمالي للجماهير التي تواجدت في مكان الاستاد السعة الرسمية لمدرجاته.