بونياك: «الأزرق» خسر بخطأين

هنأ الصربي بوريس بونياك مدرب منتخب الكويت، نظيره المنتخب السعودي على الفوز على «الأزرق» 2-1، في المباراة الافتتاحية لـ«خليجي 23»، وقال: «تلك المسابقة لا تسمح بالخطأ، ونحن سكن شباكنا هدفان، وبعد عامين شيء طبيعي أن تحدث مثل تلك الأخطاء، ومباراة بعد أخرى سنكون أحسن، بعد زيادة الانسجام بين المجموعة الحالية».

أضاف مدرب الكويت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «المنتخب السعودي مستواه جيد، ولكني لا أستطيع توقع وصوله أو عدم وصوله إلى المباراة النهائية للبطولة الخليجية النهائية، ولكن الآن نحن خضنا مباراة واحدة، وليس لدي الكثير من المعلومات عن «الأخضر»، ولكن لديهم لاعبون أفضل لأن لديهم لاعبين من دوري محترفين، ويملكون خبرة أكبر من لاعبي الكويت الغائبين عن المباريات الدولية منذ فترة طويلة».

عن تقييمه لمستوى لاعبي الكويت، قال الصربي بوريس بونياك مدرب منتخب الكويت: «السعودية لم تضغط علينا ولم تنظم هجمات مرتدة، وسجلت هدفين مستغلة خطأين من لاعبينا، ولم يكن هناك خطأ في تشكيلتي للمباراة، لأن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولم أجرِ سوى تغيير واحد، ولم يكن لدي لاعب قادر على تغيير النتيجة على دكة البدلاء، وهؤلاء اللاعبون القادرون على تغيير النتيجة، كانوا داخل أرض الملعب، وعموماً فريقي لعب بشكل جيد، ولذا لم أكن احتاج إجراء تغيير ثالث».

كما أكمل الصربي بوريس بونياك مدرب منتخب الكويت: «فريقي كان جيداً جداً خاصة في الشوط الثاني، والذي يمكن أن تشهد فيه الضغط على الخصم وبناء الهجمات، ولم تكن لدينا مشكلات، والمنتخب السعودي، لم يشكل علينا خطورة، وفارق الخبرة فقط لصالح السعودية، هو ما أدى لخسارة المنتخب الكويتي».

اختتم الصربي بوريس بونياك مدرب منتخب الكويت: «نحن خسرنا ثلاث نقاط، ولم نخسر البطولة، ولا نزال في بداية المشوار، ويمكن أن يتغير الحال في الجولتين المقبلتين سواء للمنتخب السعودي أو للمنتخب الكويتي، ولدينا مشكلة حقيقية في الكويت، وهي غياب المهاجمين في السنوات الأخيرة، كما طالب بونياك بضرورة حضور جماهير الأزرق خلال المباريات المقبلة من أجل الدعم والمؤزارة».