تكريم الحربان والطوخي

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خالد الحربان

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تواجد المدرب المصري طه الطوخي أول من حصد مع الأزرق لقب كأس الخليج في دورة الخليج الأولى بالبحرين، وقام شيخ المعلقين الكويتين خالد الحربان بتقديمه في بادرة من اللجنة المنظمة، لتكريمه في حضرة صاحب السمو أمير البلاد والقيادة السياسية، وقام الحربان والطوخي بمصافحة الأمير قبل انطلاقة مباراة الافتتاح.

وخرج الجانب التنظيمي لحفل الافتتاح والمباراة الأولى للبطولة بالشكل المطلوب، وذلك قياساً على إقامة البطولة في وقت قياسي، وحرصت اللجنة المنظمة العليا ولجانها الفرعية على تلبية كافة متطلبات الحضور إلى ستاد جابر من الأشقاء الخليجيين الذين جاءوا للاحتفال بالكويت، وحضور العرس الخليجي.

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