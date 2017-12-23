أولاد محمد عمر يؤازرون «الأبيض»

حضر محمد عمر الحكم الدولي الإماراتي السابق، إلى الكويت مساء أول من أمس، لحضور افتتاح بطولة «خليجي 23»، ومساندة منتخبنا الوطني في مباراته الأولى أمام منتخب سلطنة عمان، وعقب اللقب قدم تهنئته إلى جماهير الأبيض بعد الفوز بهدف نظيف لنجم منتخبنا علي مبخوت، ليضع الأبيض أول ثلاث نقاط في رصيده.

كما أعرب ، عن سعادته بمشاركة الكرة الكويتية فرحة رفع الحظر، بعد فترة تجميد استمرت عامين من قبل الاتحاد الدولي للكرة (الفيفا)، ولذا كان حريصاً على القدوم مع أولاده، لحضور هذه البطولة الاستثنائية، والتي حرص خلالها على الالتقاء بمسؤولي الكرة الإماراتية، وعدد من مسؤولي الكرة الخليجية أصدقاء الأمس واليوم، مشيراً إلى أهمية تلك البطولة في جمع الأشقاء واستعادة الذكريات.