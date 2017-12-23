فليطح: مبروك نجاح التنظيم

رفع مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة الدكتور حمود فليطح باسمه ونيابة عن جميع العاملين بالهيئة، أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتفضله برعاية وحضور حفل افتتاح بطولة خليجي 23، ما كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع، وأعرب فليطح عن سعادته البالغة بالأجواء الاحتفالية والتواجد الجماهيري خلال حفل افتتاح خليجي 23 الذي تستضيفه الكويت، برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ أمس وحتى 5 يناير 2018 وأشاد فليطح بالجهود الكبيرة، التي بذلت من قبل جميع الجهات المشاركة والتي كان لها بالغ الأثر في ظهور حفل الافتتاح بالشكل اللائق باسم بالكويت، مضيفاً أن اللجان العاملة أوصلت الليل بالنهار من أجل التغلب على جميع الصعاب في ظل ضيق الوقت وإصرار أبناء الكويت على إنجاح هذا الحدث الذي يعتبر الأبرز رياضياً لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية بشكل عام.

وتوجه فليطح بالشكر للجهات المشاركة في التنظيم من وزارة الشباب والعاملين في الهيئة العامة للرياضة، الذين قدموا الجهد والعطاء من أجل نجاح حفل الافتتاح، متمنياً مواصلة الجهود خلال منافسات البطولة.