جمهور الأزرق.. حديث الساعة

رسم مشجعو الأزرق الكويتي لوحة جماهيرية رائعة، وضربوا أروع الأمثلة وكانوا حديث الساعة بوجود عدد كبير من جمهور المنتخب الكويتي من مختلف الفئات العمرية، حيث كان الجمهور الكويتي مسانداً لمنتخب بلاده قبل انطلاق مباراة الأزرق أمام السعودية، وامتلأت مدرجات الملعب بحضور بلغ نحو 60 ألف متفرج. واضطر عدد كبير من الحضور إلى الوقوف بعد امتلاء المقاعد بسبب الزحف الجماهيري الذي بدأ قبل الافتتاح بأكثر من 3 ساعات بعد انتهاء صلاة الجمعة. وتفاعل جمهور الكويت بشكل لافت خلال المباراة مما أعطى دافعاً أكبر للاعبين خلال شوطي المباراة، واستمر التصفيق منذ انطلاق صافرة اللقاء بين الفريقين وحتى نهاية المباراة.