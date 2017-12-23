القناعي: احتكار حقوق البث أضر بالبطولة

أكد فيصل القناعي عميد الصحافة الرياضية في دولة الكويت، أن بطولات كأس الخليج ولدت لتوحد أبناء الخليج ولن تكون في يوم من الأيام سبباً في إحداث شرخ في الجسم الخليجي الموحد وأن الإعلام بات علامة فارقة في إنجاح البطولات والترويج لها بين مختلف أبناء مجلس التعاون لتصبح عرساً خليجياً ينتظره الصغار والكبار.

ووصف القناعي بيع حقوق بث البطولات في السنوات الأخيرة بأنه ينصب في مصلحة البطولة لأنه يحرم الجماهير من المتابعة الحية، ولكن ربما البطولة تحتاج إلى تمويل كبير وبات بيع حقوق النقل واحداً من تلك الحلول الصعبة، لكن مصلحة البطولة وتطورها ونشرها يتطلب التخلي عن بيع الحقوق وأن يكون النقل مفتوحاً للجميع، لاسيما ودول مجلس التعاون تضم المئات من الشركات العالمية الكبرى، ويمكن أن تساهم في رعاية البطولة لاسيما وأنها تحظى بمتابعات إعلامية ضخمة من جميع دول مجلس التعاون.