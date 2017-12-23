عياش: اليمن جاهزة للإطاحة بقطر

قال محمد عياش لاعب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، إن فريقه يسعى لتحقيق أول انتصار في تاريخه خلال المشاركة الثامنة في بطولات كأس الخليج، مشدداً على أن جميع اللاعبين لديهم الرغبة والطموح في تقديم مردود طيب بـ(خليجي 23) في الكويت.

كما ذكر لاعب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم: «لاعبو المنتخب اليمني في قمة الجاهزية لمباراة اليوم أمام المنتخب القطري وهناك انسجام تام بين جميع العناصر، حيث كانت ودية عمان فرصة جيدة بالنسبة للفريق للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية والحمد لله جاهزون بكل قوة لخوض المنافسات وتحقيق أول انتصار وأتمنى فقط أن يحالفنا التوفيق خلال هذه المواجهة».