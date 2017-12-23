منتخبنا الوطني يحقق "الهدف" أمام عُمان

بهدف من ضربة جزاء في وسط الشوط الأول، اجتاز منتخبنا الوطني لكرة القدم عقبة صعبة للغاية في بداية مسيرته بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 23" المقامة حالياً في الكويت وتغلب على نظيره العماني 1 - صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وانتزع الابيض أول ثلاث نقاط له في البطولة، واحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف نظيره السعودي الذي افتتح فعاليات البطولة بالفوز على نظيره الكويتي 2 - 1 في وقت سابق.

وأنهى الأبيض الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الخطير علي مبخوت من ضربة جزاء حصل عليها في الدقيقة 27 ونفذها بنفسه في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، باءت جميع محاولات المنتخب العماني في تسجيل هدف التعادل رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له، فيما عاند الحظ الابيض الإماراتي أيضاً في أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة رصيده من الأهداف.