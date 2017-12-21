النصر والعين..العبور إلى «ثمانية الكأس»

يستضيف النصر نظيره العين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب العوير لحساب الجولة الأخيرة لدوري المجموعات في كأس الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء مهم لفض الشراكة بينهما في المركز الأول، حيث يتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الأولى مع الجزيرة برصيد 7 نقاط، ويسعى كل من النصر والعين للخروج بنقطة على الأقل لضمان العبور إلى دور الثمانية للكأس بغض النظر عن بقية النتائج في المجموعة.

ويأمل الكرواتي زوران مدرب العين العودة بالنقاط الثلاث في ظل غياب نحو 13 لاعباً بسبب الانضمام للمنتخب وإصابة آخرين، في حين ينتظر أن يعود لصفوف الفريق الياباني شيوتاني بعد تماثله إلى الشفاء.

وشدد الإيطالي برانديللي مدرب النصر على أهمية تحقيق الفوز للتأهل وتأكيد قدرة النصر على المنافسة على اللقب الذي وضعه الفريق من ضمن أهدافه، وأعرب عن ارتياحه للنتائج الجيدة التي يقدمها الفريق في المباريات الأخيرة بعد فوزه في الدوري على الإمارات، ثم على الظفرة في الجولة الماضية في الكأس وأشار إلى أن النصر يسعى لإثبات تطور مستواه وفرض شخصية اللاعبين على أرض الملعب. وقال: نسير على الطريق الصحيح.

عودة

أوضح برانديللي أن عودة الثلاثي خالد جلال وسالم صالح وجاسم يعقوب من معسكر المنتخب يشكل إضافة جيدة للفريق بعد الغيابات البارزة في المباراة الماضية أمام الظفرة، مثمناً عودة البرازيلي سانتوس فاندرلي إلى التسجيل.

وحول قرار تشكيل اللجنة الفنية لاستقطاب اللاعبين المحترفين قال: الخطوة موفقة، ويوجد تعاون كامل بين الجهاز الفني وإدارة الكرة والاجتماعات لا تنقطع من أجل تقديم كافة الدعم للفريق الأول، كما أن اللجنة الفنية ستتولى اختيار الموهوبين والمميزين لتدعيم فرق كرة القدم في كافة المراحل السنية.

ثقة

وأكد زوران مدرب العين أنه سيتيح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للمشاركة في مواجهة الليلة، مؤكداً ثقته العالية في مقدرة جميع اللاعبين على الظهور الجيد الذي يقودهم لتحقيق النتائج المأمولة، وقال، فريقنا يواجه تحديات عديدة هذا الموسم، وقدر الفرق الكبيرة أن يكون وضعها مختلفاً ولا يقتصر على مجرد المشاركة فحسب بل تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب، ما يتطلب من اللاعبين العمل بجد ومضاعفة الجهود من أجل متابعة مرحلة النتائج الإيجابية، وأعتقد أن الحوافز متوفرة لعدد من اللاعبين خصوصاً العائدين من الإصابة لتأكيد جدارتهم بإظهار أفضل ما لديهم في ميادين المنافسة للدفاع عن قميص الفريق على النحو المشرف.

وأضاف: النصر فريق جيد ويقوده مدرب متميز ونعلم أن مهمتنا لن تكون سهلة، ولكن فريقنا يضم لاعبين أقوياء لديهم الإمكانات والمقومات المطلوبة ونثق في مقدرتهم على تحقيق النتيجة المطلوبة.

وأكد زوران، أن هدف العين هو الفوز في جميع المواجهات، ومتابعة مرحلة النتائج الجيدة.