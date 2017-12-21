الأبيض.. حماس وتفاؤل قبل ضربة بـداية كأس الخليج

قطع منتخبنا الوطني أكثر من 50 كيلومتراً، ليجري تدريبه الأول في الكويت، استعداداً لخوض أولى مبارياته في كأس خليجي 23، أمام نظيره منتخب سلطنة عمان، غدا، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى للبطولة.

تحركت حافلة لاعبي منتخبنا الوطني من فندق جميرا في الثانية والنصف، لتصل إلى منطقة الأحمدي، حيث يوجد ملعب نادي الشباب، ليخوض عليه (الأبيض) مرانه، بمشاركة جميع اللاعبين، وتحت قيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني.

تدريب

أجرى اللاعبون تدريباً خفيفاً دون كرة في بداية المران، قبل أن يبدأ اللاعبون التدريبات الرئيسة، مع العلم بأن منتخبنا وصل إلى الكويت مساء أول من أمس، ولقي استقبالاً رائعاً من قبل اللجنة المنظمة، واتحاد الكرة الكويتي، حسب ما أشار إليه عبد الله صالح، المشرف العام على منتخبنا الوطني.

أشار صالح، إلى أن الاستقبال الذي قوبلت به البعثة الإماراتية لدى وصولها فندق الإقامة، كان أيضاً أكثر من رائع، ويؤكد مدى كرم شعب الكويت، ورغبتهم القوية في إنجاح البطولة، بعد رفع الحظر عن الكرة الكويتية، بعد عامين من التجميد من قبل الاتحاد الدولي للكرة «الفيفا».

أكد المشرف على منتخبنا الوطني، جاهزية كل لاعبينا، ومشاركتهم جميعاً في مران الأمس، وقال إن الجميع في حالة معنوية عالية، والكل يرغب في المشاركة في مباراة (الأبيض) الأولى، وتمنى التوفيق للاعبينا في تلك المباراة، التي ستكون بداية المشوار في البطولة.

أوضح صالح، أن جميع الفرص متساوية بين المنتخبات المشاركة على اللقب الخليجي، ولكنه أشار إلى صعوبة أي توقعات في الوقت الحالي، في ظل عدم معرفة مستوى المنتخبات المشاركة، والتي قام أغلبها بالإحلال والتجديد في صفوفه خلال الفترة الماضية، مثل المنتخب السعودي، الذي يشارك بـ 70 % من اللاعبين الجدد، وكذلك المنتخبان الكويتي والعماني.

مبخوت يسابق الهواء

أجرى علي مبخوت هداف الجزيرة ومنتخبنا الوطني، تدريبات منفصلة على الدراجة الهوائية الكهربائية على جانب الملعب، لإزالة الإجهاد عن عضلات الساقين، نظراً لخروجه منذ أيام قليلة، من مشاركة قوية مع فريقه الجزيرة في كأس العالم للأندية في أبوظبي والعين.

انضم مبخوت إلى زملائه داخل أرض الملعب، بعد انتهاء فترته التدريبية المنفصلة، وشارك بجدية في باقي المران، الذي استمر قرابة الساعتين، وركز من خلال المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، على تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الدفاعية والهجومية، استعداداً للقاء منتخب سلطنة عمان، غداً الجمعة.

البعثة الإعلامية إلى الكويت

وصلت أمس البعثة الإعلامية الرسمية لاتحاد الكرة المرافقة لمنتخبنا، وتضم 12 عضواً، وهم عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، وحسن الجسمي عضو اللجنة الإعلامية للبطولة المتحدث الرسمي للاتحاد، والزملاء كفاح الكعبي، والعوضي النمر، ومحمد أبو إسماعيل، وعصام هجو، وفيصل النقبي، وأسامة محمد، وإبراهيم الزعابي، ومحمد غانم البلوشي، وليث السادة، وعادل عابد. البيان الرياضي

نادي الشباب يرحب بمنتخبنا

حرصت إدارة نادي الشباب الكويتي على استقبال منتخبنا، في تدريبه الأول، وكان في استقبال (الأبيض) كل من محمد المطيري أمين صندوق نادي الشباب، وناصر الجعيدلي أمين السر العام.

وحرص المطيري والجعيدلي على تبادل الأحاديث الودية مع عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي رئيس لجنة دوري المحترفين.

حرمان الهاجري من المشاركة

حرم نادي شيلانغ لاغونج الهندي لاعبه اليمني أيمن الهاجري من المشاركة في خليجي 23، وبرر النادي موقفه بكون البطولة غير معترف بها في «فيفا». وأكد الجهاز الفني للمنتخب اليمني أن البديل جاهز لتعويض غياب الهاجري. يُذكر أن الهاجري يعتبر من اللاعبين البارزين، إذ شارك مع منتخب بلاده في مباراة التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا. البيان الرياضي

الشاي يمنح لاعبينا الدفء

تسابق لاعبو منتخبنا الوطني الأول، على شرب الشاي الساخن، قبل بداية التدريب الأول على ملعب نادي الشباب أمس، لمواجهة الطقس البارد مساءً في الكويت.

ظهر بعض لاعبينا في أحاديث جانبية فيما بينهم أثناء تناول الشاي، لمدة دقائق معدودة، قبل بداية التدريب بشكل جدي، على أرض ملعب نادي الشباب.

تدرب على ملعب الافتتاح

يتحدد في الاجتماع الفني لكأس الخليج 23 اليوم الخميس، إمكانية تدريب منتخبنا الوطني على ملعب الافتتاح للبطولة، وهو استاد جابر في الكويت.

ينتظر أن يطلب الجهاز الفني السماح للفريق بالتدريب على الملعب للتعرف على أرضية الملعب، رغم صعوبة الموافقة على ذلك لظروف ارتباط اللجنة المنظمة بترتيبات حفل الافتتاح.

أوبريت غنائي بـ 8 لوحات

‏يتضمن حفل افتتاح «خليجي ٢٣» «أوبريت» غنائياً بمشاركة عبد الكريم عبد القادر، وعبد الله الرويشد، ونوال الكويتية، ونبيل شعيل، ومحمد المسباح، ومحمد البلوشي، وأحمد الحريبي، ومطرف المطرف، على ثماني لوحات تشكّل بلدان الدول المشاركة. وتبذل اللجنة المنظمة جهوداً كبيرة من أجل إنجاح العرس الخليجي، إذ تُسابق الزمن لتكون في الموعد مع التألق غداً. البيان الرياضي