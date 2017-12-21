3 أعضاء يمثلون الإمارات في لجان «خليجي 23»

في إطاررغبته في الإسهام في نجاح بطولة كأس خليجي 23 بالكويت التي ستنطلق غدا في العاصمة الكويتية، قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ترشيح ثلاثة من القيادات الكروية بالاتحاد لعضوية لجان البطولة ودعم وتنظيم عمل اللجان، والثلاثة المرشحون هم: محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، لعضوية اللجنة الفنية للبطولة، والكابتن عبيد مبارك، المدير الفني للاتحاد ونائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، لعضوية لجنة الدراسات الفنية، والإعلامي حسن الجسمي، رئيس الوفد الإعلامي لبعثة الإمارات لخليجي 23 ومدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق باتحاد الكرة، لعضوية اللجنة الإعلامية.