حمود الشمري :النسخة الـ23 لكأس الخليج «غير»

أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح الشمري أن بطولة خليجي 23 لكرة القدم ستظل درة التاج للبطولات الإقليمية لكونها استمدت نجاحها وتألقها دائماً من طبيعة العلاقة بين أبناء الخليج الواحد، وهي بطولة تختلف في طبيعتها وستكون كل مباراة بمثابة ديربي بين فريقين من مدينة واحدة كبيرة تضم أبناء الخليج بكل أطيافهم في نسيج واحد يزهو دائماً بالترابط والأخوة والصداقة والتعاون ووحدة المصير، وقال: النسخة الـ23 لكأس الخليج التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الحالي إلى 5 يناير المقبل نجحت قبل أن تبدأ، بما صاحبها من مقدمات رائعة وتفاعل من قبل جميع أبناء الكويت والخليج على المستويين الرياضي والشعبي، ورحب مدير عام الهيئة بالمنتخبات والوفود الخليجية وضيوف الكويت معرباً عن خالص الشكر للأشقاء في دول الخليج الذين لبوا دعوة الكويت لهذا العرس الرياضي الخليجي.

مكانة خاصة

وأضاف قائلاً: هناك مجهود كبير بذل من قبل المسؤولين في الحكومة ومجلس الأمة والاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين والرياضيين الذين تفانوا في الإعداد والتجهيز لإقامة البطولة، فالنسخة الـ23 من بطولة الخليج تحتل مكانة خاصة في وجداننا، ليس لأنها تمثل عرساً رياضياً وتواكب الاحتفال برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية فقط، لكنها تمثل إضافة مهمة في دعم مسيرة أبناء الشعب الخليجي الواحد نحو المزيد من العمل والمشاركة الفاعلة في النهوض والارتقاء بمنظومتنا الخليجية، والهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع كافة مؤسسات وأجهزة الدولة سخرت كل الإمكانيات لترجمة الرغبة الأميرية في إقامة دورة الخليج ورعايتها والتكفل بها، وهو الأمر الذي وضع على عاتق الجميع مسؤولية العمل ليل نهار لإنجاح هذا الحدث، وفرض علينا أن نعمل جميعاً ونبذل قصارى جهدنا كفريق واحد في إخراج هذه النسخة بالشكل والمضمون اللائقين بالرعاية السامية وروعة التجمع الخليجي.

جاهزية

أعلنت بلدية الكويت استعداداتها لاستقبال كأس الخليج الـ23 والتي تقام تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال الفترة من 22 الجاري حتى 5 يناير من العام المقبل، وكشف مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عبدالمحسن أبا الخيل أن بلدية الكويت وضعت خطة عمل لمواكبة الحدث تضمنت إبراز المظهر الحضاري والجمالي أمام الوفود والجماهير القادمة لمتابعة مباريات كأس الخليج الـ23، مؤكداً أن إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الفروانية والعاصمة قامتا بتوفير العديد من آليات النظافة لغسيل وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ستاد جابر الأحمد الدولي بمنطقة العارضية واستاد نادي الكويت الرياضي بمنطقة كيفان إلى جانب توفير حاويات جديدة بالإضافة إلى توفير عدد كبير من عمال النظافة لرفع المخلفات أولاً بأول.

حفل

قامت لجنة مراقبة الأعلام والزينة التابعة لإدارة العلاقات العامة برفع أعلام الدول المشاركة في كأس الخليج الـ23 على استاد جابر الأحمد الدولي ونادي الكويت الرياضي بجانب أن مفتشين سيكونون موجودين على مدار الساعة لرصد الباعة المتجولين الذين يروجون الأعلام وغيرها.