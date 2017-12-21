«الأزرق» في انتظار ضربة البداية

يستقر الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم اليوم على التشكيلة وطريقة اللعب التي سيخوض بها أولى مبارياته في البطولة أمام نظيره السعودي، والتي سيشهدها استاد جابر الدولي غداً عقب حفل افتتاح منافسات خليجي 23 التي ستنطلق في الكويت غداً وحتى 5 يناير من العام المقبل.

ويحاول الصربي بونياك المدير الفني للأزرق اختيار التشكيلة وطريقة اللعب المثلى، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في زيادة حظوظ تأهل الأزرق للدور قبل النهائي، بعدما ركز في الحصة التدريبية أمس على أن تكون مسائية فقط، وإلغاء فترة التدريب الصباحي.

واشتملت التدريبات على الجوانب الفنية والخططية والابتعاد عن النواحي البدنية نسبياً خوفاً من تأثر اللاعبين بالإرهاق، ما قد يعود عليهم بإصابات عضلية نتيجة للضغوط والعمل الكبير الذي قاموا به طوال الفترة السابقة، وهو ما دعا الجهاز الفني لمحاولة إضافة فقرات فنية وخططية على التدريب والتركيز على علاج بعض السلبيات ومحاولة الوصول إلى أعلى مرحلة ممكنة من الانسجام والتفاهم بين مجموعة اللاعبين، خاصة وان هناك عدد كبير من اللاعبين الموجودين بالقائمة يخوضون الاستحقاق الخليجي لأول مرة، وهم في حاجة لإعداد نفسي كبير لإزالة أي توترات وهواجس نفسية قبل مواجهة السعودية.

تدريب

وكان الصربي بونياك قد تابع عدداً من اللقاءات الخاصة بلاعبي المنتخب السعودي نظراً لعدم وجود لقاءات سابقة جمعتهم كونه منتخباً وليداً وحديث العهد، في محاولة للتعرف على نقاط القوة والضعف فيهم لبحث آلية التعامل معهم والوصول إلى أفضل أسلوب ممكن الاعتماد عليه خلال المباراة الافتتاحية، وستكون الحصة التدريبية الليلة الحاسمة لإعلان التشكيلة التي ستخوض الاستحقاق خاصة أن هناك بعض المراكز التي ما زالت تخضع لعملية التقييم من قبل الجهاز الفني بالكامل، ويتم التشاور حولها حالياً، وستحدد حالة اللاعبين، خلال تدريب اليوم، التشكيلة الأنسب بالنسبة للمدرب، وإن كان قد حسم أكثر من نصف التشكيلة بالفعل ويبقى النصف الآخر للمفاضلة وسيتحدد خلال الساعات القلية المقبلة.

وطالب بونياك اللاعببين بضرورة الهدوء والحذر وعدم الاستعجال أو التأثر بالحضور الجماهيري والتعامل مع المباراة وفقاً للسيناريوهات المعدة مسبقاً لكل الاحتمالات، بعدما قام الجهاز الفني بشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة البحرين الودية، وكيفية التغلب على تلك السلبيات بشتى الطرق منعاً لحدوثها مجدداً في الفترة المقبلة.

إيجابيات

ومن جانبة أشاد أحمد عجب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومدير المنتخبات بالإيجابيات التي خرج بها الأزرق من مباراة البحرين الودية، والتي اعتبرها جاءت في توقيت مثالي بالنسبة للأزرق، كي حاول المدرب بونياك التعرف على بعض التفاصيل، والاستقرار على التشكيلة الرئيسية، التي سيخوض بها البطولة.

وفي نفس السياق أكد أحمد الظفيري لاعب وسط الأزرق على أن المنتخب الكويتي يتسلح بالروح العالية، خلال منافسات بطولة كأس الخليج، وهو ما يميزه على مدار تاريخه، وقال: رغم كافة الظروف، يبقى مرشحاً لحصد لقب خليجي 23، بغض النظر عن ضعف فترة الإعداد والتجمع السريع والابتعاد عن أجواء المنافسات لأكثر من عامين، إلا أن كل ذلك لن ينال من عزيمة ورغبة اللاعبين في تحقيق اللقب، والتغلب على كل الظروف الصعبة التي نمر بها، من أجل إسعاد الجمهور، وسنحاول أن نفعل كل ما علينا ونقاتل من أجل هذا الهدف.

وأضاف الظفيري: رفع علم الكويت على منصة التتويج، هو الهدف الأساسي للاعبي الأزرق في البطولة وتعاهدنا جميعاً على أن نواصل العمل بقوة وجدية كبيرة على أمل الوصول إلى تلك اللحظة المهمة خاصة أن الكويت هي صاحبة الرقم القياسي في الفوز بكأس الخليج.

تغطية

أكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي أن التغطية الإعلامية للبطولة ستكون مميزة من قبل تليفزيون الكويت، الناقل الرسمي للبطولة، وقال: أكثر من 20 محطة وثلاثة آلاف إعلامي وصحفي سيتواجدون لتغطية البطولة.

فارس عوض: الكرة الكويتية مكسب كبير

أكد المعلق الإماراتي فارس عوض أن رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية هو الفرحة الحقيقية والمكسب الكبير للكرة الخليجية والعربية عموماً، لما تمثله من أهمية كبرى على كافة المستويات.

وقال عوض: الجميع افتقد الأزرق على مدار عامين ابتعد خلالهما عن المنظومة الدولية، والسعادة تكمن في تطور الأحداث ورفع الإيقاف، ثم بعد ذلك إقامة دورة الخليج بالكويت.

وأضاف المعلق المتألق قائلاً: الإصرار على إقامة خليجي 23 هو تحد كبير، والتجهيز السريع من قبل الكويت، وفرحة العودة ومشاركة الكويت أكبر بكثير من أي أمور أخرى. وتمنى فارس عوض أن تعود الكرة الكويتية إلى سابق عهدها، خاصة أن الأزرق من أهم المنتخبات التي شكلت تاريخاً كبيراً للكرة الخليجية والعربية، وسبق ومثل العرب في المحافل الإقليمية والآسيوية والعالمية. وأشار المعلق الإماراتي الشهير إلى أن تحقيق اللقب متاح للجميع، والفرص تكاد تكون متساوية بين أغلب المنتخبات المشاركة، وستبدأ ملامح المنافسة تظهر بعد الجولة الأولى.