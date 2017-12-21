80 %حجوزات الفنادق للمشاركين في البطولة

بلغت نسبة حجوزات بعض فنادق الوفود والمنتخبات المشاركة أكثر من 80 في المئة، وذلك نظراً لارتفاع حجم الطلب على الغرف وحجزها من قبل المشاركين والضيوف القادمين من مختلف دول الخليج.

وأكد عباس محمد تقي مدير إدارة العلاقات في فندق كراون بلازا وفندق هوليدي إن الكويت الثريا سيتي، أنهم حرصوا على توفير كل احتياجات الوفود المشاركة في بطولة الخليج 23 بناء على توجيهات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف تقي لـ«البيان الرياضي»: إن بعض الوفود حصلت على نحو 18 غرفة مزدوجة بخلاف الغرف الفردية، مشيراً إلى أن عدد الغرف في الفندقين اللذين يحتضنان عدداً من الوفود منها منتخبات عمان واليمن والعراق، بلغ ما يقارب 520 غرفة متنوعة بين أجنحة وغرفة فردية ومزدوجة.

وأعرب تقي عن سعادته بالإقبال الكبير الذي تشهده البطولة من قبل الضيوف والإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات البطولة، مبدياً فخره واعتزازه بتواجد الجميع من أجل تغطية العرس الخليجي الكروي الذي كان بمثابة تحد عبر تجهيزه في أقل من أسبوعين.

وكان عباس محمد تقي قد رحب بحفاوة بوفد صحيفة «البيان» المشارك في تغطية خليجي 23، الذي يترأسه أحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية.