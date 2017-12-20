«الأحمر» البحريني يغادر إلى الكويت اليوم

يغادر وفد منتخب البحرين الأول لكرة القدم، ظهر اليوم، إلى الكويت متسلحاً بالثقة والأمل؛ استعداداً لخوض منافسات دورة كأس الخليج العربي (خليجي 23)، والتي ستقام خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

ويترأس وفد منتخب البحرين في الكويت نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، والذي سيلتحق بالوفد صباح غد (الخميس). وتضم قائمة وفد منتخبنا المغادرة اليوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صالح البلوشي، والجهازين الفني والإداري والمكون من: مدير المنتخب عارف عبدالرزاق، والإداريين نزار نجم وعبدالله المطوع، مدرب المنتخب ميروسلاف سكوب، مساعد المدرب خالد تاج، مدرب اللياقة جيري ومدرب الحراس أندي، المحلل الفني علي عبدالمجيد، اختصاصي العلاج الطبيعي شوقي الشنو، المنسق الإعلامي مازن أنور، المدلك راجان وعامل المهمات جريش.

قائمة اللاعبين

واستقر المدرب التشيكي لمنتخبنا ميروسلاف سكوب على قائمة مكونة من 23 لاعباً لتمثيل «الأحمر» في الاستحقاق الخليجي، يجمعون بين الخبرة والطموح وهم: الحراس سيد شبر علوي، أشرف وحيد وعبدالكريم فردان، واللاعبين:وليد الحيام، عبدالله الهزاع، سيد مهدي باقر، أحمد بوغمار، سيد رضا عيسى، محمد عادل، أحمد عبدالله، جمال راشد، سيد ضياء سعيد، علي حرم، محمد سهوان، عبدالله عبدو، علي حبيب، علي مدن، إبراهيم أحمد حبيب، كميل الأسود، عبدالوهاب علي، سامي الحسيني، عبدالله يوسف ومهدي عبدالجبار.

تدريب صباحي

خاض منتخب البحرين تدريباً صباحياً يوم أمس، وذلك على الملاعب الخارجية التابعة لاتحاد الكرة.

وجاء المران بعد الودية، التي خاضها المنتخب مساء أمس الأول أمام المنتخب الكويتي، وانتهت سلبية دون أهداف.

وخصص المران كونه حصة استشفائية للاعبين الذين خاضوا المباراة، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة مراناً خفيفاً واستمر قرابة الساعة.

واختتم المنتخب بذلك سلسلة تحضيراته المحلية، على أن يدشن اليوم سلسلة تدريباته في الكويت، وذلك خلال الفترة المسائية.



علي البوعينين: المربع الذهبي هدفنا



أكد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الإدارية والمالية، علي البوعينين، أن مشاركة المنتخب الأول في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 23» مهمة.

وقال البوعينين في تصريح له بمناسبة قرب انطلاق الحدث الخليجي الجمعة المقبلة في الكويت:«تتمثل أهمية المشاركة في كون الدورة تجمع منتخبات المنطقة، مع وجود تطلعات لدى الجميع نحو تحقيق اللقب».



ولفت إلى أن حساسية المشاركة في دورة كأس الخليج هي مختلفة تماماً عن باقي المشاركات، وعلى الرغم من اختلاف الظروف التي تصاحبها وفي هذه النسخة على وجه التحديد أيضاً. وأوضح أن المنتخبات أعدت بشكل متأخر لهذه النسخة، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع أن تكون البطولة حقاً مشروعاً للجميع، وأن يكون المستطيل الأخضر الفاصل بين الفرق لتحقيق الفوز والنتائج الإيجابية.



تجديد

وذكر نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية أن المنتخب سيشارك في هذه البطولة مع وجود عناصر جديدة في التشكيلة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعتبر خطوة من خطوات الإعداد.

وقال: إن الأمنيات في تقديم أداء يليق بسمعة الكرة البحرينية خلال الاستحقاق الخليجي عبر المنافسة والتطلع للنتائج الإيجابية.



وأضاف:«النتائج مرهونة بعديد من الأمور، لكن الأهم هو النظر خطوة بخطوة للمشوار الخليجي، ونتمنى أن نوفق لاجتياز دور المجموعات والوصول إلى نصف النهائي».



خبرة وتجربة

وتابع: «ستكون البطولة فرصة مثالية لاحتكاك اللاعبين الجدد والشباب في تشكيلة المنتخب. تبقى مباريات دورة كأس الخليج تنافسية في طابعها بالمقام الأول، خصوصاً أنها تجمـــع المنتـــخبات الأشقاء، مع وجود رغبة وطمـــوح الفوز لدى الجميع نحو الوصول لنصـــف النهائي ثم النهائـــي».

اجتماع تنسيقي

عقد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين اجتماعاً يوم أمس مع رؤساء روابط الأندية المحلية. جاء الاجتماع بهدف التنسيق والترتيب لتواجد الحضور الجماهيري لمساندة منتخبنا الوطني في مبارياته بدورة كأس الخليج العربي، التي تنطلق الجمعة في الكويت.

وأكد البوعينين أن الاجتماع يأتي ضمن إطار حرص الاتحاد على اللقاء بالروابط ومناقشة الآراء والاقتراحات الكفيلة بتسهيل عملية تواجد الجماهير خلف المنتخب في الاستحقاق الخليجي.



نزار يسبق المنتخب

غادر إداري المنتخب نزار نجم المملكة؛ ليسبق بذلك وفد المنتخب في الوصول إلى الكويت و ذلك بهدف الاطلاع على كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية لوصول الوفد، والتحضير لاستقبال منتخب البحرين في العاصمة الكويتية. وسيستقر لاعبو الأحمر في فندق «الجميرا»، إذ تأتي مغادرة نزار المبكرة، بهدف اطلاعه وتجهيزه لكل الترتيبات الخاصة بالمنتخب وتحضيراته، علاوة على السكن.



مغادرة الوفد الإعلامي

يغادر اليوم إلى الكويت الوفد الإعلامي الرسمي للبحرين في (خليجي 23). ويضم الوفد الأعضاء: أحمد مهدي، سيد حسين إبراهيم، محمد عبدالغفار وجليل الكوهجي، فيما يلتحق بالوفد غداً الخميس رئيس الوفد الإعلامي عباس العالي، والعضو خليل إبراهيم. وسيستقر الوفد الإعلامي في فندق «الشيراتون»، وهو المخصص لسكن الوفود الإعلامية الرسمية، وأحد المراكز الإعلامية في الدورة.