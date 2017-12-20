بونياك: هدفنا إسعاد جماهير الأزرق بعد طول غياب

أبدى الصربي بونياك المدير الفني للأزرق الكويتي، رضاه عن أداء اللاعبين خلال المباراة الودية الأخيرة أمام البحرين والتي انتهت بالتعادل السلبي رغم وجود أخطاء وظهور نقاط ضعف سواء في التشكيلة أو طريقة الأداء، وقال: بصورة عامة والمحصلة النهائية إيجابية ولكن هناك أخطاء ظهرت خلال الشوط الأول وتم تداركها في الشوط الثاني الذي شهد ارتفاع المستوى الفني، والأيام القليلة المقبلة في حاجة إلى زيادة التركيز وشرح الأخطاء للاعبين حتى يتم تداركها وعدم تكرارها، نظراً لضيق الوقت والأزرق مقبل على استحقاق هام خلال 48 ساعة.

سعادة

كما أوضح الصربي بونياك المدير الفني للأزرق الكويتي قائلاً: نسعى جاهدين لإسعاد الجماهير وتحقيق نتائج إيجابية تزامناً مع عودة الكويت للمشاركة الخارجية بعد طول غياب استمر اكثر من سنتين، بالإضافة إلى أن منتخب الكويت يمتلك لاعبين مميزين وسيكونون نواة للمنتخب في الفترة المقبلة وهم في حاجة إلى عمل متواصل لعودتهم للمشاركات الخارجية.

ختام

على جانب آخر، تسلم الدكتور محمد خليل أمين السر العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم - مدير البطولة كأس الخليج العربي، وسيقوم مدير البطولة بتجهيزه من اجل حفل الختام وتسليمه للمنتخب الفائز بلقب النسخة ال 23 خلال حفل الختام والمباراة النهائية المقرر لها 5 يناير المقبل.

تعديل

بدورها، تبحث اللجنة المنظمة لبطولة لكأس الخليج العربي، إجراء تعديلات على مقر سكن وإقامة الوفود الخليجية المشاركة في النسخة الـ 23 من خلال تعديل إقامة منتخبات المجموعة الأولى الكويت والإمارات والسعودية من فندق كراون بلازا إلى فندق الجميرا بالإضافة إلى المنتخب البحريني المشارك في المجموعة الثانية، ويتم وضع منتخبات العراق واليمن وقطر بجانب عمان «المجموعة الأولى» في فندق كراون بلازا، ونقل الوفد الرسمي القطري من فندق الفورسيزونز إلى فندق الشيراتون الذي يحتضن المركز الإعلامي الرئيسي.