تدريبات سرية لمنتخب الكويت استعداداً للسعودية

فرض الصربي بونياك مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم، السرية على تدريبات الأزرق، أمس، بعدما عاد الوفد من المنامة عقب خوض لقاء ودي أمام نظيره البحريني انتهى بالتعادل السلبي، وكانت فرصة جيدة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب، والتي ستخوض منافسات البطولة الخليجية الـ 23 المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل.

وقرر الجهاز الفني استبعاد 5 لاعبين من القائمة وهم: ‏فهد مرزوق، ومصعب الكندري، ويعقوب طلال، وفيصل العنزي، وغازي الفهيدي، وأبقى على 23 لاعباً في القائمة النهائية وهم: خالد الرشيدي، سليمان عبدالغفور، علي مقصيد، بدر المطوع، رضا هاني، أحمد الظفيري، ضاري سعيد، خالد القحطاني، خالد محمد إبراهيم، مشاري العازمي، عبدالله البريكي، سامي الصانع، حسين حاكم، فهد حمود، حميد القلاف، فهد العنزي، فيصل عجب، فيصل زايد، محمد سعد، حمود ملفي، والمحترفين فهد الأنصاري «اتحاد جدة السعودي»، فهد الهاجري «الاتفاق السعودي»، سلطان العنزي «الوكرة القطري».

استحقاق

شهدت الساعات الأخيرة قبل إعلان القائمة، انضمام المدافع فهد الهاجري المحترف في صفوف الاتفاق السعودي، بعدما حصل على الموافقات الرسمية من قبل إدارة ناديه من أجل تمثيل الأزرق في البطولة الخليجية، رغم حاجة فريقه الملحة له، نظراً لخوضه استحقاقاً مهماً الجمعة المقبلة أمام فريق النصر، وهو اللقاء الذي يحتاج فيه فريقه إلى الفوز لتعديل وضعه في جدول الترتيب، والهروب من شبح الهبوط، ولكن إدارة النادي تفهمت موقف اللاعب واستجابت للطلب الكويتي وسمحت للاعب بالانضمام لصفوف الأزرق.

تشكيلة

أما عن مباراة البحرين، فدفع خلالها المدرب الصربي بالتشكيلة الأساسية ودخل الأزرق المباراة بكل من: حميد القلاف في حراسة المرمى، أمامه في الدفاع: ضاري سعيد وفهد حمود وحسين حاكم وخالد القحطاني، وفي الوسط: فهد الأنصاري وسلطان العنزي وعلي مقصيد وبدر المطوع، وفي خط الهجوم: محمد سعد وفيصل زايد، بينما أجرى تبديلات وكأنه يريد تجربة طريقة اللعب 4 /‏ 3/‏ 1 /‏ 2 بوجود مهاجمين اثنين وخلفهما بدر المطوع كقائد من أجل التحرر من الالتزامات، ويكون حلقة وصل بين ثلاثي الوسط والثنائي الهجومي، حيث أشرك فيصل العنزي بدلاً من محمد سعد وأحمد الظفيري بدلاً من علي مقصيد، وعبدالله البريكي مكان فهد الأنصاري، وسامي الصانع محل ضاري سعيد، وفهد العنزي بدلاً من فيصل زايد، كما شارك الحارس سلمان عبدالغفور مكان حميد القلاف، ومع التبديلات وضح عودته إلى طريقة 4/‏5/‏ 1 بالاعتماد على مهاجم واحد فقط كنوع من التجربة الفنية.